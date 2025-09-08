Ο Ηλιόπουλος ανέλαβε τα έξοδα μετακίνησης των γιατρών στην Αλόννησο για να περάσουν δωρεάν εξετάσεις όλοι οι κάτοικοι - Μοίρασε φανέλες της ΑΕΚ

Ως γνωστόν ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ προχώρησε σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή κίνηση που δείχνει τις κοινωνικές του ευαισθησίες και όχι μόνο αφού ανέλαβε τα έξοδα μετακίνησης των γιατρών στην Αλόννησο, προκειμένου όλοι οι κάτοικοι να περάσουν από εξετάσεις.

Αυτή η σημαντική δράση πραγματοποιήθηκε λοιπόν το το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου. Μια δράση που διοργανώθηκε από τον δήμο, σε συνεργασία με τους Λειτουργούς Υγείας της Αγάπης της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού, με τη συμμετοχή μελών του Ιατρικού, Οδοντιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ν. Μαγνησίας. Στο πλευρό των παραπάνω, βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, δίνοντας και «κιτρινόμαυρο» χρώμα στην προσπάθεια!

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το magnesianews, ο κ. Ηλιόπουλος μοίρασε συμβολικά εμφανίσεις της ΑΕΚ στα μέλη της αποστολής, έχοντας εξάλλου αναλάβει τα έξοδα μετακίνησης των γιατρών και όσων συμμετείχαν στην προσπάθεια, από το λιμάνι του Βόλο προς το νησί της Αλόννησου.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποστολή περιλάμβανε κλιμάκιο εξειδικευμένων ιατρών και κινητή ιατρική μονάδα εξοπλισμένη με σύγχρονα μέσα, προκειμένου να παρασχεθούν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας για τους κατοίκους.