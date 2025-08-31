Η Πάφος κατάφερε να κερδίσει εκτός έδρας με 1-0 τον ΑΠΟΕΛ και να πάρει την πρώτη της νίκη στο νέο πρωτάθλημα της σεζόν!

H Πάφος κατάφερε να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση στο 11' στην πρώτη ουσιαστικά φάση του ματς με καρφωτή κεφαλιά του Λουκάσεν μετά από εκτέλεση κόρνερ. Στη συνέχεια του αγώνα ο ρυθμός έπεσε με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν τον ρυθμό, έχοντας και την κυκλοφορία της μπάλας. Στην συνέχεια ο ΑΠΟΕΛ ανέβασε την απόδοσή του και στο 32' το σουτ του Σωτηρίου έφυγε άουτ. Οκτώ λεπτά μετά η Πάφος είχε καλή στιγμή με τον Πέπε, αλλά η προσπάθεια του κατέληξε σε κόρνερ. Στο 41' το μακρινό σουτ του Σταφυλίδη δεν δυσκόλεψε τον Μιχαήλ.

Με την επανέναρξη του δευτέρου μέρους ο ΑΠΟΕΛ απείλησε με του σουτ του Σωτηρίου στο 52', αλλά ο τερματοφύλακας της Πάφου απέκρουσε εύκολα τη μπάλα. Στο 65' οι γηπεδούχοι έχασαν μεγάλη στιγμή για να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, αλλά ο Σωτηρίου αστόχησε από κοντά. Στη συνέχεια του δευτέρου μέρους οι γηπεδούχοι πίεσαν ασφυκτικά την περιοχή της Πάφου, αλλά χωρίς να καταφέρουν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης. Έτσι, οι πρωταθλητές Κύπρου πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στο νέο πρωτάθλημα.

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Νανού, Σταφυλίδης, Μπρόρσον, Λαίφης, Ντάλσιο, Μάγιερ, Κόρμπου, Ρόσα, Μαιόλι, Σωτηρίου.

ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Πηλέας, Γκολντάρ, Μπρούνο, Ζάζα, Σέμα, Λουκάσεν, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Κορέια, Πέπε.

