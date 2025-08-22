Equipe: «Χωρίς οψιόν η συμφωνία του Παναθηναϊκού για τον Ρενάτο Σάντσες»

Η «Equipe» επιβεβαιώνει πως ο Ρενάτο Σάντσες καταλήγει στον Παναθηναϊκό, υποστηρίζοντας πως στην συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν δεν θα υπάρχει οψιόν αγορας.

Ο Παναθηναϊκός... κέρδισε τελικά την «μάχη» με την Τραμπζονσπόρ και είναι έτοιμος να ντύσει στα πράσινα τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος απόψε θα βρίσκεται στην Αθήνα για τα ιατρικά και τις υπογραφές.

Η γαλλική «Equipe» επιβεβαιώνει πως ο Πορτογάλος χαφ θα καταλήξει στο «Τριφύλλι», ενώ δίνει μια επιπλέον πληροφορία, υποστηρίζοντας πως η συμφωνία των «πράσινων» με την Παρί Σεν Ζερμέν δεν περιλαμβάνει οψιόν αγοράς.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Ο Παναθηναϊκός και η Τραμπζονσπόρ έδωσαν μια όμορφη «μάχη» για να καταφέρουν να αποσπάσουν την υπογραφή του Ρενάτο Σάντσες. Τις τελευταίες ημέρες, οι Τούρκοι πίστευαν ότι είχαν κάνει τη διαφορά, με τη φόρμουλα δανεισμού με οψιόν αγοράς.

Όμως τελικά, στην Ελλάδα αναμένεται να καταλήξει ο μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν (28 ετών, με συμβόλαιο έως το 2027). Ο τύπος της συμφωνίας παραμένει ο ίδιος, γύρω από έναν προσωρινό δανεισμό. Όμως, αυτή τη φορά, χωρίς οψιόν αγοράς».