«Κλείδωσε» η άφιξη του Ρενάτο Σάντσες στην Αθήνα

Η άφιξη του Ρενάτο Σάντσες στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό οριστικοποιήθηκε.

Το SDNA είναι το Μέσο που αποκάλυψε την «βόμβα» του Παναθηναϊκού με τον Ρενάτο Σάντσες, η οποία θα υλοποιηθεί παρά την προσπάθεια της Τραμπζονσπόρ να μπει... σφήνα και να τον φέρει στην Τουρκία.

Οι «πράσινοι» κινήθηκαν έξυπνα και μεθοδικά, τα έκαναν όλα με τον σωστό τρόπο και κατάφεραν να φτάσουν σε πλήρη συμφωνία με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, ώστε να αποκτήσουν με την μορφή του δανεισμού τον έμπειρο Πορτογάλο χαφ.

Όπως έγινε γνωστό, ο Σάντσες θα φτάσει στην Αθήνα στις 21:20, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να βάλει και επίσημα πια την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με το «Τριφύλλι».

Μια κίνηση υψηλού επιπέδου, που αδιαμφισβήτητα αναβαθμίζει πάρα πολύ την μεσαία γραμμή του Ρουί Βιτόρια.