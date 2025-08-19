Να του «βγει» Σισέ και Μπεργκ, όχι Λεντέσμα και Εσιέν!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για τον Ρενάτο Σάντσες του 2025, όχι του 2016.

Oταν, το καλοκαίρι του 2009, ο πολυμετοχικός Παναθηναϊκός δεν πήρε τον Χούλιο Κρουζ και προτίμησε να κάνει το "χτύπημα" με τον Τζιμπρίλ Σισέ, πολλοί είχαν πει ότι οι πράσινοι παίρνουν τεράστιο ρίσκο. Όχι λόγω της (αδιαμφισβήτητης) αξίας του Γάλλου σταρ, αλλά εξαιτίας των σοβαρών τραυματισμών που είχαν προηγηθεί και δεν επέτρεψαν στον μεγάλο Τζιμπρίλ να κάνει την καριέρα που του άξιζε στη Λίβερπουλ. Αν δεν είχαν συμβεί πολύ δύσκολα θα τον βλέπαμε στην Ελλάδα.

Ο Σισέ ήρθε στα 28 του -σημειώστε την ηλικία- όμως, και βούλωσε όλα τα στόματα που τόλμησαν να τον αμφισβητήσουν. Ηταν "ταύρος", έγινε ηγέτης, οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο (τελευταίο) πρωτάθλημα και νταμπλ και σε μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, λατρεύτηκε από τον κόσμο του τριφυλλιού, λάτρεψε τον σύλλογο, παραμένει αιώνιος πρεσβευτής του.

Το 2013 ο Παναθηναϊκός του Γιάννη Αλαφούζου ξεκίνησε μία (πολύ σημαντική) περίοδο με τεχνικό διευθυντή τον Νίκο Νταμπίζα και προπονητή τον Γιάννη Αναστασίου. Αν θυμάμαι σωστά έκανε 12 μεταγραφές και μόνο μία δεν έπιασε, εκείνη του Μπαϊράμι. Σε ηλικία 27 ετών -σημειώστε το, παρακαλώ- υποδέχθηκε τον Μάρκους Μπεργκ. Ο διεθνής Σουηδός σέντερ φορ προερχόταν από τραυματισμούς γι αυτό και το κασέ με το οποίο υπέγραψε στο τριφύλλι ήταν μόλις 450.000 ευρώ ετησίως. Να σας θυμίσω τα όργια που έκανε έως το 2017 που η (έχουσα τραβήξει "πιστόλι") ΠΑΕ τον "ξεπούλησε" στην Αλ Αϊν, είναι μάλλον περιττό. Ο Σουηδός παιχταράς αποτελεί πρόσωπο αναφοράς για τον σύλλογο, όσο και ο Σισέ...

Αυτά είναι τα ωραία. Πάμε όμως και στην αντίπερα όχθη...

Το 2015 ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Μίκαελ Εσιέν. Σε ηλικία 33 ετών. Καριέρα να σου φεύγει το σαγόνι σε Λιόν, Τσέλσι, Ρέαλ, Μίλαν. Οι πληροφορίες (που δεν πρόκειται να επιβεβαιώσει κάποιος) αναφέρουν ότι από τα ιατρικά κιόλας φαινόταν ότι το παλικάρι "δεν". Κι όμως ο Παναθηναϊκός τον υπέγραψε. Πανηγυρισμοί επικοινωνιακά και τελικά ένα τεράστιο φιάσκο...

Τον Ιούλιο του 2016 (λαίλαπα Στραματσόνι), ο Παναθηναϊκός εκτοξεύει το μπάτζετ του και ανάμεσα σε άλλους αποκτά τον Κριστιάν Λεντέσμα σε ηλικία 33 ετών - σημειώστε το, παρακαλώ- με τρομερή καριέρα στη Λάτσιο. Τον Δεκέμβριο του 2016 το τριφύλλι έλυσε το συμβόλαιο του Λεντέσμα έχοντας βιώσει μια ακόμη "δραματική" συνεργασία...

Παρένθεση, η οποία δεν έχει σχέση με τον Παναθηναϊκό αλλά σίγουρα με όσα συζητάμε και είναι πρόσφατα: Η ΑΕΚ μόλις πέρυσι υποδέχθηκε με αποθέωση τον Αντονί Μαρσιάλ και τον Έρικ Λαμέλα. Ο Γάλλος σταρ, πρώην της Μάντσεστερ Γ., ήρθε σε ηλικία 29 ετών και "έριξε" το "Ελ. Βενιζέλος", Μόνο κάποιοι περίεργοι σαν την αφεντιά μου έγραψαν τότε ότι η μεταγραφή είχε μεγάλο ρίσκο καθώς την τελευταία 2ετία ο Μαρσιάλ ουσιαστικά δεν είχε παίξει. Ενα χρόνο αργότερα, ο Μαρσιάλ είναι μια απογοήτευση και η ΑΕΚ δεν ξέρει αν πρέπει να τον... περιμένει ακόμη ή αν μπορεί να γλιτώσει από το βαρύτατο συμβόλαιο. Η δε υπόθεση Λαμέλα απαιτεί... ΕΔΕ, έπειτα από όσα ο ίδιος ο παίκτης ανακοίνωσε κλείνοντας την καριέρα του! Ο Ματίας Αλμέιδα οδήγησε την ΠΑΕ ΑΕΚ σε 3ετή συμφωνία με παίκτη ο οποίος ΥΠΕΦΕΡΕ για να παίζει. Αλλά η ΑΕΚ του Μάριου Ηλιόπουλου αναγκάστηκε να πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής της...

Κλείνει η παρένθεση. Εδώ και λίγες ώρες στην ποδοσφαιρική Ελλάδα γίνεται χαμός με την είδηση ότι ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον 28χρονο -σημειώστε την ηλικία, παρακαλώ- Ρενάτο Σάντσες. Φαντάζομαι συμφωνείτε πως αν μιλούσαμε για τον Ρενάτο του 2016, ακόμη και του 2020, ούτε στα όνειρα δεν θα μπορούσε να τον πάρει ελληνική ομάδα.

Μιλάνε όμως για τον Ρενάτο του 2025. Αυτό το απίστευτο πιτ πουλ που βλέπαμε στα ντουζένια του, έχει την τελευταία 3ετία αρκετά προβλήματα μυϊκών τραυματισμών. Θα τον υποδεχθεί στην Αθήνα ο ποδοσφαιρικός του "πατέρας" Ρούι Βιτόρια. Ο άνθρωπος που παίρνει επάνω του την μεταγραφή. Με ρίσκο και το ξέρει. Οχι για την ποδοσφαιρική ποιότητα του Σάντσες η οποία δεν αμφισβητείται. Αλλά για τα μυϊκά που του βάζουν φρένο τα τελευταία χρόνια.

Προφανώς ο Βιτόρια εκτιμά πως μπορεί να διαχειριστεί τον Ρενάτο με τέτοιο τρόπο ώστε να πάρει από εκείνον τα προσδοκόμενα για το κλαμπ. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός τον επιλέγει για βασικό 8άρι (αντί τον Μπεργκ, Παγέρο ή Καρβάλιο που υπήρξαν μεταγραφικοί στόχοι) έπειτα από τη σωστή πώληση Μαξίμοβιτς. Με μικρότερο οικονομικό ρίσκο αφού είναι δανεικός. Ομως σε μια θέση η οποία δεν χωράει πολυήμερες απουσίες.

Αν ο Ρενάτο "αναγεννηθεί" στον Παναθηναϊκό, όπως ο Μάρκους Μπεργκ, θα μιλάμε για εξαργύρωση τζόκερ, αφού το παλικάρι και 50% να παίξει από τον Σάντσες του 2016 πολύτιμος θα είναι. Διαφορετικά; Θα ενταχθεί στην κατηγορία των Εσιέν και Λεντέσμα. Απόλυτο φιάσκο.

Ζητώ συγνώμη αλλά δεν πρόκειται να ακολουθήσω τον εύκολο δρόμο της επικοινωνίας. Προτιμώ να περιμένω. Ούτε αποθεώνω ούτε σιχτιρίζω. Απλώς επισημαίνω. Με την ευχή να χαρούμε, ως ελληνικό ποδόσφαιρο, τον Ρενάτο Σάντσες, όχι κάποιον που του μοιάζει και απλά ήρθε στην Ελλάδα με ένα τεράστιο βιογραφικό αλλά "δεν"...