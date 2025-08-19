Η ΑΕΛ κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης κόντρα στην Καλαμάτα εκτός έδρας (1-2) και πήρε εκείνη την πρόκριση για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ανήκε στους γηπεδούχους με τους Μπονέτο και Σιλά να μην μπορούν να βρουν τον στόχο. Στο 9' η Καλαμάτα απείλησε ξανά, αλλά το σουτ του Μορέιρα έφυγε άουτ. Δυο λεπτά αργότερα η ΑΕΛ έβγαλε αντίδραση και απείλησε και εκείνη με την κεφαλιά του Τούπτα. Το παιχνίδι είχε εξαιρετικό ρυθμό και στο 15' οι Μεσσήνιοι έχασαν τεράστια ευκαιρία για το 1-0, με τον Τσορνομάζ να αστοχεί από πλεονεκτική θέση. Η Καλαμάτα ήταν καθολικά ανώτερη στο πρώτο μέρος έναντι των Θεσσαλών και στο 29' έφτασε μια... ανάσα από το γκολ, αλλά ο Παμλίδης δεν βρήκε δίχτυα από κοντά. Τέσσερα λεπτά μετά όμως ο ίδιος ποδοσφαιριστής κατάφερε να ανοίξει το σκορ για την Καλαμάτα με ωραία ενέργεια για το 1-0!

Η ΑΕΛ ξεκίνησε ιδανικά στο δεύτερο μέρος και κατάφερε στο 53' να βρει το γκολ της ισοφάρισης με κοντινή κεφαλιά του Τσάκλα μετά από εκτέλεση φάουλ. Οι Θεσσαλοί έφτασαν πολύ κοντά στην ολική ανατροπή στο 66', αλλά ο Γκέλιος απέκρουσε με εντυπωσιακό τρόπο το δυνατό σουτ του Βαρσάμη και κράτησε το 1-1. Τελικά η ανατροπή για τους βυσσινί ήρθε στο 77' με τον Μούργο να εκμεταλλεύεται το λάθος του Βαφέα, σκοράροντας για το 1-2 της ΑΕΛ. Οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να φανούν απειλητικοί στα τελευταία λεπτά με την θεσσαλική ομάδα να αμύνεται σωστά και να πανηγυρίζει την πρόκριση της στην νεοσύστατη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με το τελικό 1-2!

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Σίλα, Σπυράκος, Οικονόμου, Τσόρνομαζ (69′ Λεμονής), Τσέλιος (58′ Μάντζης), Μπονέτο (69′ Φριμπόνγκ), Μορέιρα (83′ Γκάμα), Παμλίδης (83′ Κωτσόπουλος).

ΑΕΛ: Μελισσάς, Δεληγιαννίδης, Κοβάσεβιτς (46′ Κοσονού), Γκρόζος (60′ Βαρσάμης), Φερίγκρα (74′ Παντελάκης), Τσάκλα, Ατανάσοβ, Στάικος, Μούργος, Γκαράτε (60′ Γκιούσης), Τούπτα.