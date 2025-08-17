Επίσημο: Αναβλήθηκε το Παναθηναϊκός - ΟΦΗ λόγω... Σαμσουνσπόρ

Το «Τριφύλλι» έκανε χρήση του κανονισμού που υπάρχει από φέτος και έτσι η διοργανώτρια αρχή αποδέχθηκε το αίτημά του και προχώρησε κι επίσημα στην αναβολή της αναμέτρησης της πρεμιέρας, απέναντι στον ΟΦΗ.
Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του παιχνιδιού θα αποφασιστεί το προσεχές διάστημα.
Η ανακοίνωση:
«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Παναθηναϊκός- ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 1.08.25 απόφασης του ΔΣ της Super League.
Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».