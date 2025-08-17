Επίσημο: Αναβλήθηκε το Παναθηναϊκός - ΟΦΗ λόγω... Σαμσουνσπόρ

Η Super League ανακοίνωσε κι επίσημα την αναβολή της αναμέτρησης ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΟΦΗ, μετά από αίτημα των «πράσινων» λόγω των αγώνων με την Σαμσουνσπόρ.

Το «Τριφύλλι» έκανε χρήση του κανονισμού που υπάρχει από φέτος και έτσι η διοργανώτρια αρχή αποδέχθηκε το αίτημά του και προχώρησε κι επίσημα στην αναβολή της αναμέτρησης της πρεμιέρας, απέναντι στον ΟΦΗ.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του παιχνιδιού θα αποφασιστεί το προσεχές διάστημα.

Η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Παναθηναϊκός- ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 1.08.25 απόφασης του ΔΣ της Super League.

Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».