Κουτέσα: «Το σημαντικό είναι να νικάει η ομάδα» (vid)

Οι δηλώσεις του Ντέρεκ Κουτέσα για την πρόκριση της ΑΕΚ στα play off του Conference League.

Ο Ντέρεκ Κουτέσα σημείωσε το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ, της έδωσε σκορ - πρόκρισης και συνέβαλε τα μέγιστα στο να περάσει η Ένωση το εμπόδιο του Άρη Λεμεσού.

«Είναι αλήθεια ότι το περίμενα καιρό, είχα δουλέψει και περίμενα να σκοράρω, αισθάνθηκα υπέροχα, γι' αυτό με επέλεξε ο προπονητής για να βοηθήσω την ομάδα και αυτό έκανα.

Είμαστε μια ομάδα δεμένη ένα δυνατό γκρουπ, σήμερα σκόραρα εγώ, είτε ο Γιόβιτς, είτε ο Μαρίν, δεν έχει σημασία για εμάς ποιος σκοράρει, το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να σκοράρουμε και η ομάδα να πάρει τη νίκη.

Καθημερινά δουλεύουμε για να βελτιωνόμαστε οπότε θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός τα πράγματα θα είναι καλύτερα» τόνισε μετά το τέλος του αγώνα ο άσος της ΑΕΚ.