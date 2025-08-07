Η Ίντερ κάνει σκέψεις για τον Τζέιντον Σάντσο

Οι «νερατζούρι» ψάχνονται για την ενίσχυσή τους στην μεσοεπιθετική γραμμή και εξετάζουν τις εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που «ναυαγήσει» οριστικά του Αντεμόλα Λούκμαν.

Η Ίντερ βρίσκει σθεναρή αντίσταση από την Αταλάντα στην προσπάθεια που κάνει για την απόκτηση του Νιγηριανού μεσοεπιθετικού, αφού οι «Μπεργκαμάσκι» έχουν απορρίψει ήδη δύο προτάσεις των Μιλανέζων.

Σύμφωνα, μάλιστα με την «Gazzetta Dello Sport», οι ιθύνοντες της Ίντερ έχουν αρχίσει να εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις και μια από αυτές είναι ο Τζέιντον Σάντσο, που βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι «νερατζούρι», μάλιστα έχουν κάνει ήδη κρούση στους «κόκκινους διάβολους», για να ενημερωθούν για τα οικονομικά δεδομένα ενός ενδεχόμενου deal για την απόκτηση του Άγγλου εξτρέμ.