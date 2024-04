Πανικός στο Copa Libertadores: Παίκτης της Πενιαρόλ δέχτηκε πέτρα στο πρόσωπο από τους οπαδούς της Ροζάριο Σέντραλ (vids)

Εικόνες που δεν αρμόζουν σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου με σκληρή επίθεση σε παίκτη της φιλοξενούμενης Πενιαρόλ στο φινάλε του αγώνα της με τη Ροζάριο Σεντράλ.

Ο άτυχος ποδοσφαιριστής, Μάξι Ολιβέιρα, δέχθηκε πέτρα στο πρόσωπό του με αποτέλεσμα να αιμορραγήσει στο ζυγωματικό σε μία από τις πιο άσχημες στιγμές που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως.

Δείτε παρακάτω τα σοκαριστικά βίντεο από το τραγικό γεγονός:

Um torcedor do Rosario Central jogou uma PEDRA na CARA do Maxi Oliveira (Jogador do Penarol).



Segundo informações, Maxi desmaiou no vestiário, após o ataque sofrido e foi levado ao hospital para realizar uma tomografia.



