«O Tαβάρες ανανέωσε με την Ρεάλ για τα επόμενα πέντε χρόνια»

Για πάντα στην Μαδρίτη θα μείνει όπως όλα δείχνουν ο Έντι Ταβάρες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας "encestando" ο "πύργος" από το Πράσινο Ακρωτήρι ανανέωσε την συνεργασία του με τους Μαδριλένους για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Να σημειώσουμε ότι το συμβόλαιο του σέντερ της Ρεάλ ολοκληρωνόταν το ερχόμενο καλοκαίρι και οι μνηστήρες για την περίπτωση του είχαν αυξηθεί.

Πλέον ο 32χρονος σέντερ, μετά και την πενταετή επέκταση του, αναμένεται να "κλείσει" και την καριέρα του στην "βασίλισσα", η οποία μετά την αποτυχία του Final-4 θέλει να επιλύσει σημαντικά ζητήματα του ρόστερ της για την επόμενη χρονιά.

Por fin firmada la mega renovación de Walter Tavares: cinco años garantizados y se retirará de blanco

🏀 Tavares has already signed a contract extension for 5 seasons, I was confirmed

