Μήτογλου για το κομβικό τρίποντο κόντρα στην Ρεάλ: «Τρελάθηκα - Ζεις για να βάζεις τέτοια σουτ» (vid)

Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν κομβικός στον μεγάλο τελικό κόντρα στην Ρεάλ, με τον πάουερ-φόργουορντ του τριφυλλιού να σημειώνει καθοριστικά σουτ στην αναμέτρηση.

Ένα από αυτά το σημείωσε 2.5 λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης, ένα σουτ που εν πολλοίς σφράγισε τη νίκη-τίτλο για την ομάδα του.

Δύο ημέρες μετά, ο διεθνής παίκτης των "πρασίνων" περιέγραψε στην EuroLeague αυτή την φάση αναλυτικά, περιγράφοντας παράλληλα και τα συναισθήματά του. Αναλυτικά, ο Μήτογλου ανέφερε:

"Ο Ναν είχε την μπάλα στην βασική γραμμή. Εγώ κάνω Pop Out με πίσω βήματα στις 45 μοίρες. Παίρνω την μπάλα, κάνω προσποίηση για πάσα στα αριστερά και κοιτάζω το καλάθι. Έχω 2 δευτερόλεπτα να δω το καλάθι, έχω χρόνο να βάλω το σουτ. Σουτάρω, ευστοχώ και γυρνάω, ανοίγω τα χέρια μου και σκέφτομαι 'αυτό ήταν ΤΟ σουτ, αυτό ήταν ΤΟ σουτ. Σκέφτηκα όταν επέστρεφα στην άμυνα: 'Τι έκανα;' Τρελάθηκα, επειδή (σ.σ ως παίκτης) ζεις για να παίξεις τέτοια παιχνίδια, να βάλεις αυτά τα σουτ.

Έχετε δει πως εξέφρασα αυτό που ένιωθα εκείνη την στιγμή. Έτρεχα, πανηγύριζα. Μου πήρε 4-5 λεπτά να επιστρέψω. Μετά οι συμπαίκτες μου πλησίασαν και μου είπαν ότι η Ρεάλ δεν τα παρατάει και πρέπει να μείνω συγκεντρωμένος".

Θυμηθείτε εδώ την φάση:

The moment @paobcgr started to believe it was within their grasp 👀 🏆



The Mitoglou DAGGER 👏 #F4GLORY pic.twitter.com/MikEJwEQwF