Η δικαίωση και η συγκίνηση του Γιαννακόπουλου σε ένα μόνο πλάνο! (vid)

Με τον μεγάλο τελικό να πλησιάζει στο φινάλε του και τον Παναθηναϊκό να μη χάνει πλέον το τρόπαιο, ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ έμεινε ατάραχος, την στιγμή που όλο το γήπεδο χοροπηδούσε και πανηγύριζε.

Ένα πλάνο ήταν αρκετό: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με σκυμμένο το κεφάλι, πιθανότατα στην σκέψη του όλη η χρονιά από το ξεκίνημά της, η πίστη που είχε ο ίδιος και η δικαίωσή του για το χρυσό και γλυκό φινάλε.

Και η συγκίνηση επίσης εμφανής στο τέλος των αντιδράσεών του...

FINAL FOUR 2024 - Το Pamestoixima.gr στο Βερολίνο

The moment you realize you got the 7th ⭐️@paobcgr pic.twitter.com/cgunXgC7XC