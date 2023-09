Αφήνει την Παρί για το Κατάρ ο Βεράτι

Ένας κύκλος 11 ετών ολοκληρώνεται για τον Μάρκο Βεράτι στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο 30χρονος μέρος συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Αραμπί στο Κατάρ, καθώς εδώ και καιρό η ομάδα της Ντόχα τα είχε βρει με τους Παριζιάνους.

Το κόστος της μετακόμισης του Ιταλού στο Κατάρ αγγίζει τα 45 εκατ. ευρώ. Τις επόμενες μέρες ο Βεράτι θα ταξιδέψει στην Ντόχα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο Φαμπρίσιο Ρομάνο.

Στην Παρί ο Βεράτι αγωνιζόταν από το 2012 και συνολικά έπαιξε σε 416 παιχνίδια με τους Γάλλους, πέτυχε 11 γκολ και μοίρασε 61 ασίστ.

Marco Verratti to Al Arabi, here we go! Verbal agreement finally sealed with the Italian midfielder who’s set to sign on a permanent deal with Qatari club 🇶🇦🇮🇹 #AlArabi



Understand Verratti will travel to Doha in the next 24 hours.



PSG agreed on €45m fee 10 days ago, it’s done. pic.twitter.com/sUyKjqdhG0