Ντιναμό Ζάγκρεμπ: Πρόταση 12 εκατ. ευρώ για Σούταλο από τη Φιορεντίνα

Η Φιορεντίνα ψάχνει στόπερ και απ' ό,τι φαίνεται ο «εκλεκτός» βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ. Όπως ανέφερε σε tweet του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «βιόλα» έχουν κινηθεί επίσημα για την απόκτηση του Σούταλο που αγωνίζεται στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ που μετά το χθεσινό 4-0 επί της Αστάνα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ στον γ' προκριματικό.

Η πρόταση της Φιορεντίνα ανέρχεται στα 12 εκατ. ευρώ, την ώρα που ενδιαφέρον για τον παίκτη έχει εκδηλώσει η Ατλέτικο, η Νάπολι και ο Άγιαξ.

EXCL: Fiorentina have submitted official opening bid to Dinamo Zagreb for Josip Sutalo, club sources confirm 🚨🟣🇭🇷



Understand proposal is worth €12m for Croatian centre back who’s also in the list at Ajax and more clubs. pic.twitter.com/yIgFIXdbcO