«Ντου» από τον Κριστιάνο στη συνέντευξη Τύπου: «Είμαι αλεξίσφαιρος, κάποιες φορές γράφετε ψέματα»

Συγκεκριμένα, ο σταρ της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, ο οποίος δεν ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει, θέλησε να ζητήσει από τους δημοσιογράφους να πάψουν να... ενοχλούν τους συμπαίκτες του κάνοντάς τους συνέχεια ερωτήσεις που αφορούν τον ίδιο.

Έτσι, εμφανίστηκε... απρόσκλητος στη συνέντευξη Τύπου και, μεταξύ άλλων, είπε:



«Το τάιμινγ είναι πάντα τάιμινγκ. Από την πλευρά σας είναι εύκολο να δείτε πως μπορούμε να διαλέξουμε το τάιμινγκ. Κάποιες φορές γράφετε αλήθειες, κάποιες φορές γράφετε ψέματα. Δεν χρειάζεται να ανησυχώ για το τι πιστεύουν άλλοι. Μιλάω όταν θέλω. Όλοι ξέρουν ποιος είμαι, σε τι πιστεύω. Είμαι αλεξίσφαιρος, με σιδερένια πανοπλία».

Ο Ρονάλντο έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος φάνηκε να μην θέλει να τον χαιρετίσει κατά την πρώτη συγκέντρωση των Πορτογάλων πριν από την αναχώρηση για το Κατάρ.

«Με τον Μπρούνο Φερνάντες παίζαμε, δεν έγινε κάτι. Άργησε να έρθει, είχε καθυστέρηση το αεροπλάνο του και του είπα "με το πλοίο ήρθες;". Αυτό ήταν».

BREAKING: Ronaldo has addressed the media in Qatar and urges them to stop asking other Portugal players about him. pic.twitter.com/buAJxG7S6D