Η δύναμη της Λεωφόρου που έπαιξε τον ρόλο της στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη, ο Μίτσελ που ψάχνει επειγόντως... γκολ και η Ιντεπεντιέντε που θέλει τον Αλμέιδα. Άχαστες οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Η δύναμη της Λεωφόρου έπαιξε ξανά το ρόλο της φέτος. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού ήταν και πάλι ο 12ο παίκτης και στο τέλος έδωσε την κατάλληλη ώθηση, ώστε η ομάδα να πάρει τους τρεις βαθμούς. (SDNA)

* Ακόμα και ο Τεντ φαν Λέουβεν, ο αθλητικός διευθυντής που ανακάλυψε τον Αϊτόρ στην Τβέντε δεν έκρυψε την έκπληξη του για τον σοβαρό τραυματισμό του Καταλανού ηγέτη του Παναθηναϊκού. «Απίστευτο, είναι τόσο άτυχος» ήταν τα λόγια ο φαν Λέουβεν που γνωρίζει από πρώτο χέρι την πρόοδο που έχει καταγράψει ο Αϊτόρ στους «πράσινους». Ο φαν Λέουβεν ωστόσο εμφανίστηκε πως ο 26χρονος εξτρέμ θα καταφέρει να επιστρέψει στο επίπεδο που βρισκόταν. Mάλιστα φήμες ήθελαν τουλάχιστον δύο ολλανδικές ομάδες να καλοβλέπουν την επιστροφή του Αϊτόρ στην Eredivisie... (SDNA)

* O νέος πρόεδρος της Ιντεπεντιέντε, Φαμπιάν Ντομάν είναι τρελός fan του Ματίας Αλμέιδα. Γουστάρει με χίλια τον τεχνικό της ΑΕΚ και είναι δεδομένο πως θα ήθελε να τον «Pelado» την επόμενη σεζόν στον πάγκο της ομάδας του. Ωστόσο, ο Ματίας «δεν» που λέμε... Ο Αλμέιδα είναι απολύτως συγκεντρωμένος στη δουλειά του στην ΑΕΚ. Νιώθει εξαιρετικά στην Ελλάδα. Απολαμβάνει τη στήριξη της διοίκησης και των οπαδών, με αποτέλεσμα να μην σκέφτεται τίποτε άλλο πλην της Ένωσης. Χαρακτηριστικές, μάλιστα, ήταν και οι δηλώσεις του μόλις την Κυριακή στη Nova, όπου ήταν ξεκάθαρος. (SDNA)

* Τον Σουηδό επιθετικό της Λεχ Πόζναν, Μίκαελ Ίσακ, θέλει να κάνει δικό του ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με όσα κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες στην Πολωνία. Μια φορά, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής κουβαλά στο ιστορικό του…άρωμα Ελλάδας! Το καλοκαίρι του ΄19 ως παίκτης της Νυρεμβέργης εξετάστηκε από την ΑΕΚ που ψαχνόταν για νέο επιθετικό μετά την αποχώρηση του Εζεκιέλ Πόνσε από τα Σπάτα. Τον Δεκέμβριο του 2016 και την περίοδο που ο Ίσακ αγωνιζόταν στη Δανία με τη φανέλα της Ράντερς αποτέλεσε μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού. (SDNA)

* Ο Φορτούνης πήρε τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του στο Αγρίνιο και ο Μίτσελ σκοπεύει να του δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο ματς με την Λαμία. Σε πρώτη φάση, θα παίζει εφόσον π.χ ο Ολυμπιακός έχει καθαρίσει κάποια ματς, γιατί δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Η επανένταξή του θα περάσει από διάφορα στάδια. (ΦΩΣ)

*Βάλντας Νταμπράουσκας – Νταμίρ Κάναντι, σημειώσατε «ένα». Ο Λιθουανός προπονητής... έφαγε στην στροφή τον Αυστριακό τεχνικό στην κούρσα της διαδοχής του Νίκου Νιόπλια στον πάγκο του ΟΦΗ. By the way, ο Κάναντι - που ήθελε σαν... τρελός να επιστρέψει στην Ελλάδα - πραγματοποίησε κατ΄ιδίαν συνάντηση με στέλεχος της κρητικής ΠΑΕ που από παλιά τρέφει μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπο του άλλοτε προπονητή του Ατρόμητου. Κάτι που όπως αποδείχτηκε, δεν έφτανε για να στείλει τον Κάναντι στο Ηράκλειο. (SDNA)

* Μετά και την εικόνα που είχε στο Αγρίνιο, ο Ντόι προορίζεται για βασικός και κόντρα στη Φράιμπουργκ. Θα αποτελέσει μάλιστα τεράστια έκπληξη αν δεν τον δούμε στο αρχικό σχήμα. (ΦΩΣ)

* Περίμενε καιρό να επιστρέψει στο βασικό σχήμα ο Σίμος Μήτογλου και συνέβη κόντρα στον ΠΑΣ στο Κύπελλο. Μέσα σε όλη την διαδικασία της συζήτησης για τον Φερνάντες με τον Μπέο, ακούστηκε ότι ο ιδιοκτήτης του Βόλου έριξε στο... τραπέζι το όνομα του 23χρονου στόπερ, ζητώντας τον δανεισμό του. Στην «Ένωση» το αρνήθηκαν, καθώς δεν νιώθουν ασφάλεια στους στόπερ, αλλά και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει υπομονή και δουλεύει πολύ με τον Αλμέιδα. Δεν του περνάει καν από το μυαλό να επιστρέψει. (SPORTDAY)

* Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που θα διαχειριστεί ο Μίτσελ τον Ουί Τζο. Ο Νοτιοκορεάτης συνεχίζει να ψάχνει τα πατήματά του, δεν έχει κάνει σεφτέ και δεν ήταν στο Αγρίνιο. Τα δεδομένα ενόψει Φράιμπουργκ είναι διαφορετικά, γιατί ο Μπακαμπού είναι εκτός λίστας. Ο Μίτσελ πάντως θέλει γκολ και ο Ουί Τζο συνεχίζει να μένει άσφαιρος. (ΦΩΣ)