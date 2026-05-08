Απίστευτο: Ντου και ξύλο στον τελικό του... Futsal στην Κύπρο! (vid)

Σε άλλα επίπεδα έχει πάει η αθλητική βία στην Κύπρο, καθώς διακόπηκε μέχρι και αγώνας Futsal, ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και ΑΕ Λεμεσού.

Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ ο τρίτος τελικός του Futsal μεταξύ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ στη Λεμεσό

Με την ομάδα της Λευκωσίας να προηγείται με 4-3 και να είναι έτοιμη να πανηγυρίσει τον τίτλο μέσα στην έδρα της αντιπάλου, οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο δύο δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι.

Ακολούθησαν σκηνές χάους, με τους οπαδούς να ρίχνουν αντικείμενα, φωτοβολίδες και καπνογόνα στον αγωνιστικό χώρο! Οι αθλητές του ΑΠΟΕΛ έτρεξαν στα αποδυτήρια, ενώ τα επεισόδια συνεχίζονταν στον αγωνιστικό χώρο, με τους χούλιγκαν της ΑΕΛ να ρίχνουν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά αστυνομικών, οι οποίοι έκαναν χρήση χημικών για να τους διαλύσου. Ο αγώνας φυσικά διακόπηκε οριστικά και η τύχη του θα κριθεί από τον αθλητικό δικαστή, με τον ΑΠΟΕΛ να στέφεται πρωταθλητής.

