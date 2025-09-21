Η ΑΕΚ πήρε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς με επτάρα στον Δούκα (vid)

Η ΑΕΚ κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο ποδόσφαιρο σάλας, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 7-1 του ΑΣΕ Δούκα στον τελικό του Σούπερ Καπ, που φιλοξενήθηκε στο κλειστό «Γ. Βασιλακόπουλος» στον Πύργο.

Η ομάδα του Άγγελου Εμμανουηλίδη κυριάρχησε απόλυτα στον αγώνα, μετατρέποντας τον τελικό σε… παράσταση για έναν ρόλο.

Με τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και τέσσερα στην επανάληψη, οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν στην κατάκτηση του τροπαίου.

Τα γκολ της ΑΕΚ σημείωσαν οι Φαμπρίτσιο (2), Αδαμόπουλος, Ντάτης, Φελιπίνιο, Βιτίνιο και Αναστασόπουλος, ενώ για τον Δούκα είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Ράτο σε 1-1.

Με αυτό το τρόπαιο, η «Ένωση» έφτασε τα τρία συνεχόμενα Σούπερ Καπ και τα πέντε συνολικά, παραμένοντας η πολυνίκης του θεσμού. Παράλληλα, αυτός ήταν ο 11ος τίτλος στην ιστορία του τμήματος.

ΑΕΚ: Πρωτονοτάριος, Ταρνανίδης, Ντάτης, Γούσης, Βιτίνιο, Κοκκινίδης, Πετράκης, Αρώνης, Αδαμόπουλος, Τριαντάφυλλος, Αναστασόπουλος, Φελίπε, Νενέ, Φαμπρίτσιο, Μιχαλίτσης.

ΔΟΥΚΑΣ: Χαραλαμπόπουλος, Βινίσιους, Ράτο, Ντιμπάλα, Σεΐτι, Πάνου Παυλίδης, Καρύδας, Σταυρακόπουλος, Κορωναίος, Γερόλυμος, Παπαδόπουλος, Πουμπουρίδης, Φέλιος.