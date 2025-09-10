Και εγένετο ο ΑΣ ΠΑΟΚ για Άτομα με Αναπηρία: Ο Πασχάλης Κουλούμογλου στο SDNA για το σπουδαίο εγχείρημα!

Ο πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ για Άτομα με Αναπηρία, Πασχάλης Κουλούμογλου, μιλάει στο SDNA για ένα σπουδαίο εγχείρημα.

Μία ιδέα που έγινε πραγματικότητα. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ για Άτομα με Αναπηρία είναι γεγονός και ο πρόεδρος του Σωματείου, Πασχάλης Κουλούμογλου, μιλάει στο SDNA για μία σπουδαία πρωτοβουλία που έγινε πράξη και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και σεβασμού απ' όλους!

Αρχικά, ο Πασχάλης Κουλούμογλου, εξήγησε το πως γεννήθηκε και δημιουργήθηκε η ιδέα του ΑΣ ΠΑΟΚ για Άτομα με Αναπηρία, σημειώνοντας:

«Η δημιουργία του ΑΣ ΠΑΟΚ για Άτομα με Αναπηρία ήταν κάτι που, εδώ και αρκετά χρόνια, εγώ και ο Γκρέμης Μωϋσιάδης (Παραολυμπιονίκης στην Άρση Βαρών σε πάγκο, παλαιότερος εν ενεργεία αθλητής και Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου) το σκεφτόμασταν.

Τον τελευταίο χρόνο ενεργοποιηθήκαμε παραπάνω και κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να το υλοποιήσουμε. Η ανταπόκριση του ΑΣ ήταν άμεση και θετική στο αίτημά μας και, στη συνέχεια, με τη βοήθεια των συνδέσμων φίλων ΠΑΟΚ και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όλα ξεκίνησαν να παίρνουν τον δρόμο τους»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους στόχους που έχει θέσει το Σωματείο:

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε όσο περισσότερα τμήματα Παραολυμπιακών αθλημάτων μπορούμε, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες όσων αθλητών θέλουν να αγωνιστούν με τον Δικέφαλο στο στήθος, και να δώσουμε ένα επιπλέον πάτημα στα νέα παιδιά να γνωρίσουν παραπάνω και να ασχοληθούν με τον αθλητισμό για τα άτομα με αναπηρίες, καθώς από αυτή την ενασχόλησή τους έχουν μόνο να κερδίσουν στη ζωή τους».

Τέλος, στην ερώτηση για τα τα σπουδαία κατορθώματά του, ο Πασχάλης Κουλούμογλου ανέφερε:

«Είμαι Παραολυμπιονίκης στην Άρση Βαρών σε πάγκο, συμμετέχοντας στο Ρίο 2016, το Τόκιο 2021 και το Παρίσι 2024, Πρωταθλητής Ευρώπης το 2018 και το 2022, και κάτοχος του Πανευρωπαϊκού Ρεκόρ Νέων στην κατηγορία -59kg».

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και να συμμετέχετε στο σπουδαίο εγχείρημα:

[email protected]

+306946960394

+306974657565