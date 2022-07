O έμπειρος ψηλός δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο στις επιτυχίες του Ολυμπιακού, όμως οι «ερυθρόλευκοι» τον ευχαρίστησαν για την προσφορά του στον σύλλογο και έκαναν λόγο για την επιτομή του ομαδικού παίκτη.

Δείτε εδώ το σχετικό ποστ:

You are the epitome of what a team player is! @QuincyAcy thank you for your service! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/fWoTg852q9