Η μετεξέλιξη του Ιωάννη Παπαπέτρου!

Ο coach Κωνσταντίνος Πανάς καταπιάνεται από την επική εμφάνιση του Ιωάννη Παπαπέτρου απέναντι στη Βίρτους και αναλύει μέσω χαρακτηριστικών βίντεο την εξέλιξη που έχει σημειώσει ο Έλληνας φόργουορντ με τη πάροδο του χρόνου.

Ήταν 14 Νοεμβρίου του 2019 και η Άλμπα είχε έρθει με μεγάλες ορέξεις στο ΟΑΚΑ. Η «πράσινη» εξέδρα έβραζε για την εικόνα της ομάδας και το κλίμα για τον Αργύρη Πεδουλάκη ήταν βαρύ. Ο Τζέικομπ Ουάιλι έχει δώσει το προβάδισμα στο Παναθηναϊκό με 105-103 και κάπου εκεί ο Λουκ Σίκμα βάζει γκολ-φάουλ απέναντι στον Ντεσόν Τόμας και δίνει τη νίκη στην Γερμανική ομάδα. Εκείνη τη βραδιά έλαμψε το άστρο του Ιωάννη Παπαπέτρου που σταμάτησε στους 39 πόντους!

Μια βραδιά που πέρασε στα ψιλά…

Έλληνας παίκτης να σκοράρει 40ρα σε επίσημο αγώνα Euroleague δεν το λες και εύκολο επίτευγμα, αλλά ουδείς έδωσε τη δέουσα σημασία.

Λίγες μέρες νωρίτερα ο Ιωάννης Παπαπέτρου σκοράρει 41 πόντους στη νίκη έναντι της Βίρτους και μάλιστα με καθοριστικά buzzer που οδήγησαν σε παράταση και νίκη του Παναθηναϊκού.

Για όσους πουν ότι ήταν φιλικός αγώνας να πούμε ότι… 41 πόντοι απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα ΔΕΝ μπορεί να σκοράρει ο οποιοσδήποτε.

Και φυσικά δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει ο Παπαπέτρου σε κάθε ματς… Ή ο κάθε Παπαπέτρου.

Αυτό που πρέπει να δούμε είναι η βαθύτερη εικόνα του αθλητή Ιωάννη Παπαπέτρου, ενός παίκτη που δουλεύει ακατάπαυστα και φυσικά η δουλειά του φαίνεται στο γήπεδο κάθε χρόνο.

Πέρυσι μας συστήθηκε για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο βαθμό ως pick-n-roll user. Ένας αθλητής που όλα τα χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας σκόραρε σαν transition finisher και μέσα από off-ball καταστάσεις, δηλαδή κοψίματα, στατικά σουτ και επιθέσεις από close out. Τα επόμενα χρόνια προσπάθησε να βάλει όχι με μεγάλη επιτυχία επίθεση από το χαμηλό post. Δεν διέθετε συγκεκριμένη απειλή. Το footwork του ήταν αρκετά αργό και προσπαθούσε μέσα από τη σωματική του δύναμη να σπρώξει τον αντίπαλο σε ένα σημείο που θα νιώθει άνετα για την εκτέλεση. Ακόμη δεν είχε έρθει η επιτυχία.

Η περσινή χρονιά αποτελεί κορωνίδα για τον ίδιο καθώς ο Γιώργος Βόβορας θα τον εμπιστευτεί για πρώτη φορά στη καριέρα του να έχει τόσο υψηλή χρήση μπάλας μέσα από κάθε κατάσταση. Ο ίδιος θα δουλέψει σκληρά και θα φανεί αρχικά στο σώμα του και έπειτα στις τεχνικές δεξιότητες του. Τα αποτελέσματα φαίνονται και στη στατιστική, καθώς ο Ιωάννης Παπαπέτρου είχε 22.86% Usage, το υψηλότερο σε όλη του τη καριέρα, κάτι που δείχνει την αλλαγή στο παιχνίδι του.

Το usage είναι ένα στατιστικό στοιχείο που μετράει τα εκτελεσμένα σουτ, τα λάθη και τις εκτελεσμένες βολές για να δείξει τη δράση ενός αθλητή με τη μπάλα στα χέρια, όσο βρίσκεται στο παρκέ.

Ο Παπαπέτρου εξελίχθηκε σαν αθλητής με τη μπάλα στα χέρια και αυτό που έχουμε δει στα ως τώρα φιλικά είναι περαιτέρω ανάπτυξη της αντίληψης και της ταχύτητας λήψης αποφάσεων. Το να σκοράρει με τέτοια συνέπεια μέσα από side step δεν το είχε ποτέ. Παράλληλα είχε και ορισμένες πολύ καλές φάσεις σε turnout. Το παιχνίδι και το fadeaway από το χαμηλό post είναι πλέον κάτι που πραγματοποιεί συχνά, αλλά κυρίως η δημιουργία του που είναι σε πολύ καλό βαθμό.

Pick-n-Roll/Hand-Off User

Το σημαντικότερο κομμάτι στην πρόοδο που έχει σημειώσει ο Έλληνας φόργουορντ φαίνεται στο κομμάτι της εκτέλεσης του pick-n-roll. Ένας αθλητής που έπαιζε κυρίως χωρίς τη μπάλα, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να μπορέσει να γίνει επιδραστικός με αυτή και σε μια δράση όπως αυτή του pick-n-roll που χρειάζεται μεγάλη οξυδέρκεια. Στο παιχνίδι με τη Βίρτους είχε αρκετές επιθετικές άμυνες, όπως hedge out ή παγίδες και σε κάθε κατάσταση ήταν αποτελεσματικός. Συγκεκριμένα υπέπεσε μονάχα σε ένα λάθος σε hedge out και αυτό δεν οδήγησε σε πλεονέκτημα του αντιπάλου, καθώς η μπάλα κύλησε άουτ. Το hedge out χρειάζεται γρήγορο διάβασμα και αντίδραση και ο Παπαπέτρου ανταπεξήλθε πολύ καλά με γρήγορες μεταβιβάσεις στον ελεύθερο, χωρίς να κουράζει τη μπάλα. Σε άλλες καταστάσεις είδαμε να παίρνει ένα ενδιάμεσο pull up, όταν η άμυνα κυνηγούσε από πάνω. Είδαμε παράλληλα να δημιουργεί εξαιρετικά πασάροντας, τόσο στη δυνατή, όσο και στην αδύνατη πλευρά. Ο Παπαπέτρου χρειάστηκε να πάρει αρκετές αποφάσεις σαν pick-n-roll ή hand-off user και αυτό που βελτίωσε άρρηκτα από πέρυσι είναι η ταχύτητας λήψης αποφάσεων. Δημιουργούσε πιο γρήγορα ρήγμα, διάβαζε πιο γρήγορα και αντιδρούσε επίσης πιο αποτελεσματικά σε επιθετικές άμυνες.

Close Out Reactions

Ανέκαθεν ο Παπαπέτρου υπήρξε ένας πολύ καλός επιθετικός σε close out άμυνες. Αυτό ήταν το παιχνίδι του από μικρή ηλικία, λειτουργώντας ως πλάγιος. Αυτό που ήταν εξαιρετικό ήταν τα διαβάσματα του στις δράσεις της άμυνας. Από τις εννιά close out καταστάσεις του βίντεο, ίσως μόνο έχει ερωτηματικό η άμυνα του Udoh. Ο Έλληνς φόργουορντ ειδικά μέσα από turnout δεν βιαζόταν να εκτελέσει στροφικά όπως γινόταν πέρυσι. Έφτιαχνε ισορροπία, δημιουργούσε καλή θέση για σουτ και αντιδρούσε σωστά στην άμυνα. Χαρακτηριστική η φάση με το flare screen που γίνεται αλλαγή, αυτός χτυπάει αντίθετα τραβάει δεύτερο αμυντικό και δημιουργεί για τον Φλόιντ.

Δημιουργία από πολλές καταστάσεις

Αυτό που επίσης δείχνει τη σπουδαία αλλαγή στον Ιωάννη Παπαπέτρου κυρίως από τη τελευταία χρονιά είναι η ευχέρεια του στη δημιουργία. Το να δημιουργήσεις σε μια pick-n-roll κατάσταση είναι το ένα ζήτημα. Το να παίρνεις τριάντα αποφάσεις σε κάθε παιχνίδι και να κάνεις λάθος στις πέντε είναι σπουδαίο. Ο Παπαπέτρου μέσα από pick-n-roll, μέσα από split, μέσα από το χαμηλό post έδειξε σπουδαία δείγματα διαβάσματος και αντίδρασης σε καλό χρόνο. Η πάσα που χάνει την ισορροπία του και βρίσκει τον Κασελάκη για τρίποντο φάουλ δείχνει επίσης ψήγματα ενός παίκτη με διορατικότητα.

Ο Παπαπέτρου δεν μπορεί να γίνει Will Clyburn, ωστόσο αυτή τη στιγμή ίσως είναι ο δεύτερος πληρέστερος combo forward της λίγκας και αυτό για το Παναθηναϊκού που στερείται ποιότητας είναι ένεση ζωής!