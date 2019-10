Φριντέτ: Όταν το «μπορώ να σκοράρω με πολλούς τρόπους» αποτυπώνεται στο παρκέ (pics + vids)

Ο Τζίμερ Φριντέτ χωρίς να έχει προσαρμοστεί 100% στα δεδομένα της Euroleague «βομβαρδίζει» τα αντίπαλα καλάθια και δικαιολογεί το... all in του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι.

Το... καλοκαίρινο σίριαλ του Παναθηναϊκού με την απόκτηση του Τζίμερ Φριντέτ είχε αίσιο τέλος, μετά την υπέρβαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, τις ανταλλαγές συμβολαίων και την μεγάλη απόφαση του Αμερικανού σκόρερ να αλλάξει παραστάσεις, ζωή και ήπειρο, μαζί με την οικογένειά του. Η απόφαση του 30χρονου γκαρντ να δοκιμαστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη γέμισε ενθουσιασμό τον κόσμο των νταμπλούχων Ελλάδας, με την Euroleague να τον κατατάσσει στην κορυφή των... πρωτοεμφανιζόμενων της διοργάνωσης.

Σε ένα από τα πιο «γεμάτα» καλοκαίρια των τελευταίων ετών, το οποίο είχε πάρα πολλές «ηχηρές» κινήσεις και μεγάλες μεταγραφές, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του έδωσε το Νο. 1 στην λίστα των newcomers, η οποία είχε παίκτες με μεγάλο βιογραφικό, όπως ο Γκρεγκ Μονρό (Μπάγερν Μονάχου), ο Γιόνας Γερέμπκο (Χίμκι), ο Κώστας Κουφός (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), ο Σέλβιν Μακ (Αρμάνι Μιλάνο) και ο Κουίνσι Έισι (Μακάμπι Τελ Αβίβ). Ταυτόχρονα, χαρακτηρίστηκε και ως το φαβορί για το βραβείο του πρώτου σκόρερ της σεζόν και πάλι από σχετικό αφιέρωμα της διοργανώτριας αρχής.

Βέβαια, λένε πως η πραγματική αναγνώριση για έναν παίκτη έρχεται από τα σχόλια των συναδέλφων του, αλλά και των προπονητών. Ο Φριντέτ μετά την preseason του Παναθηναϊκού και -κυρίως- τις εμφανίσεις του κόντρα στην Ούνικς Καζάν και τη Φενέρμπαχτσε έκανε τους αρχηγούς των ομάδων της Euroleague να τον θεωρήσουν τον παίκτη που ανυπομονούν να αντιμετωπίσουν, σε μία ακόμη ξεχωριστή και τιμητική πρωτιά.

Αφού πέρασε το στάδιο του ενθουσιασμό της υπογραφής του, αλλά και οι πρώτες στιγμές της προσαρμογής του, με τις προπονήσεις, τα εύστοχα σουτ από τα 8 μέτρα στο ΟΑΚΑ και τα φιλικά «τεστ», άπαντες συμφώνησαν πως ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δουλέψει πολύ πάνω στον αρχισκόρερ του. Στην άμυνα ο Φριντέτ δεν είναι ο κορυφαίος παίκτης της πεντάδας. Αντιθέτως, ο Αργύρης Πεδουλάκης υπάρχουν φορές που πρέπει να τον... καλύψει. Στην επίθεση, από την άλλη, είναι δεδομένο πως θα χρειαστεί χρόνο, για να δει το παιχνίδι του να έχει την μετάβαση που απαιτείται από την Κίνα στην Ευρώπη, δηλαδή από το άναρχο μπάσκετ στο παιχνίδι με τους masterminds των πάγκων, την τακτική και τα double teams.

Ας συμφωνήσουμε, λοιπόν, πως ο Φριντέτ δικαίως βρίσκεται ακόμα σε περίοδο προσαρμογής. Αυτό λέει και η «γλώσσα του σώματός του». Όταν έβαλε ένα γκολ - φάουλ στην τρίτη περίοδο με την Αρμάνι Μιλάνο, πανηγύρισε σαν να βάζει... κανονικό γκολ σε τελικό του Champions League. Έχει ανάγκη να πάρει προσπάθειες πάνω του, να σκοράρει, να «ζεσταθεί» να βρει ρυθμό. Το δείχνει και είναι λογικό, προς το παρόν έχει περάσει μόνο ένας μήνας στη σεζόν.

Πώς τα έχει πάει μέχρι σήμερα; Τα νούμερά του εντυπωσιάζουν, ειδικά αν σκεφτεί κανείς κάποιους απαραίτητους για τη συζήτηση άξονες:

το πόσο νωρίς είμαστε ακόμα στη σεζόν, το γεγονός πως υπάρχει λειψανδρία στην «πράσινη» γραμμή των γκαρντ και μοιράζονται τα 80' σε τρεις παίκτες, το ότι ο ίδιος με τον Νικ Καλάθη δεν έχουν μάθει ακόμα να βρίσκονται με... κλειστά μάτια στο παρκέ και άλλα.

Ώρα για στατιστικά...

Ο 30χρονος παίκτης στην Euroleague μετράει 15 πόντους ανά ματς με 61,1% δίποντα, 36,8% τρίποντα και 94,4% βολές. Αναλύοντας το επιθετικό του παιχνίδι βλέπει κανείς πως έχει ποικιλία στο πώς επιτίθεται στο καλάθι, ενώ και το σουτ του είναι πράγματι... δολοφονικό. Το κακό σερί των τελευταίων δύο αγώνων (2/11 3π. με Αρμάνι και Ζενίτ) δεν είναι αντιπροσωπευτικό της ποιότητάς του, αλλά και όσων κάνει στις προπονήσεις καθημερινά. Παράλληλα, το 94,4% στις βολές... κάτι λέει και λύνει ένα πρόβλημα που είχε για χρόνια ο Παναθηναϊκός από τη «γραμμή της φιλανθρωπίας». Το παιχνίδι του στην Euroleague μέχρι στιγμής εστιάζεται στο σκοράρισμα. Στους υπόλοιπους τομείς της στατιστικής έχει 2 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ για 1,5 λάθη ανά ματς σε 23:18 κατά μέσο όρο στο παρκέ.

Στην Basket League απέναντι σε υποδεέστερους αντίπαλους ο Φριντέτ θυμίζει πράγματα από αυτά που έκανε στην Κίνα με το 68,4% έξω από τη γραμμή των 6,75μ. (13/19 τρίποντα) να... βγάζει μάτια. Για την ακρίβεια, ο Αμερικανός «μπόμπερ» έχει 17,7 πόντους ανά παιχνίδι στο πρωτάθλημα (52% δίποντα, 68% τρίποντα, 83% βολές), μαζί με 2,7 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ για 2 λάθη σε 22:36 στο παρκέ.

Πράγματι, ο πρώην παίκτης των Φοίνιξ Σανς θα χρειαστεί χρόνο στο αμυντικό κομμάτι και τα θέματα τακτικής και αντίληψης των χώρων και των συνθωκών. Σε ό,τι έχει να κάνει με την επίθεση, όμως, αποδεικνύει περίτρανα όσα ο ίδιος είχε πει στο SDNA, στην «πρώτη» του «τριφυλλιού» ενόψει της νέας σεζόν.

Όταν τον είχαμε ρωτήσει για το αν αγχώνεται με το γεγονός πως στην Ευρώπη θα αντιμετωπίζει συνεχώς «παγίδες» στις αντίπαλες άμυνες, double teams, πιο ψηλούς αντιπάλους και ακόμα περισσότερες σωματικές επαφές, εκείνος είχε χαμογελάσει και είχε δείξει την αυτοπεποίθησή του στις ικανότητές του, λέγοντας: «Είμαι σίγουρος πως θα τη βρω τη λύση. Δεν έχω παίξει ακόμα στην Euroleague, όμως έχω αυτοπεποίθηση. Μπορώ να παίξω εκεί και να είμαι πετυχημένος. Φυσικά, θα έχω και έναν παίκτη δίπλα μου, όπως ο Νικ, που θα με βοηθήσει να βρεθώ στις σωστές καταστάσεις και συνθήκες για να σκοράρω. Αυτό θέλουν από εμένα. Θέλουν να είμαι επιθετικός και να σκοράρω. Μπορώ να σκοράρω με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Είτε παίζοντας με την μπάλα για να δημιουργήσω για εμένα, είτε off the ball, είτε σε καταστάσεις catch and shoot, είτε ύστερα από ντρίμπλα, είτε με floaters. Προσπαθώ να έχω ποικιλία στο επιθετικό μου παιχνίδι, ώστε αν μια ομάδα μου στερήσει κάτι με την άμυνά της, να έχω κι άλλες επιλογές. Αυτό είναι ένα κομμάτι που σε κάνει καλό σκόρερ και πιστεύω πως θα βρω την άκρη και στην Ευρώπη».

Απέναντι στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, στο κορυφαίο παιχνίδι του στην Euroleague μέχρι στιγμής (22 πόντοι με 5/6 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 6/6 βολές και 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ) απέδειξε ακριβώς αυτό: την ποικιλία που διαθέτει στο επιθετικό του ρεπερτόριο.

Πέραν της δημιουργίας (4 ασίστ), ο «killer» του Παναθηναϊκού έβαλε προσωπικά καλάθια, αλλά ευστόχησε και σε φάσεις που βγήκαν μέσα από τα plays του Αργύρη Πεδουλάκη. Για πρώτη φορά φέτος στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα με τη Ζενίτ η ομάδα έμοιαζε... κομμένη και ραμμένη πάνω του.

Τι ακριβώς έκανε ο Αμερικανός σκόρερ στη Ρωσία; Σημείωσε τρίποντα, σκόραρε με floater, πήγε στο 1vs1, ευστόχησε σε pull-up jumper, σούταρε μετά από ένα off-ball screen, έκανε μια «μαγική» spin move απέναντι σε δύο αντιπάλους, βρήκε το δρόμο για το καλάθι ενώ επιτέθηκε παράλληλα με την baseline, έφτασε στο στόχο και από τον αριστερό και από το δεξί διάδρομο.

Όλα αυτά σε 21:08 στο παρκέ. Όλα αυτά ήταν η... εξήγηση της ατάκας του στο SDNA: «Μπορώ να σκοράρω με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους».

Όπως είχε γράψει στο blog του στο sdna.gr ο Άρης Λαούδης στις 15/9, μετά το ματς με την Ούνικς Καζάν στην Πάτρα, ο Φριντέτ «σουτάρει όπως εμείς πετάμε βότσαλο στη θάλασσα» και «αν αισθανθεί πως ξεπέρασε τον αντίπαλό του κατά μισό μέτρο, μπορεί να το επιχειρήσει ακόμη κι αν είναι στα 9 μέτρα».

Το μπασκετικό κοινό του ΟΑΚΑ μόλις πιάνει την μπάλα στα χέρια του ο έμπειρος σουτέρ είναι έτοιμο να... πεταχτεί από τις καρέκλες και να πανηγυρίσει με υψωμένες γροθιές. Αυτό είναι και το καλύτερο «μπουστάρισμα», που μπορεί να έχει ένας παίκτης. Αυτή η αισοδοξία που πηγάζει από την εξέδρα είναι το energy drink ενός σκόρερ και ο Φριντέτ δείχνει έτοιμος να το ανταποδώσει στο κοινό των νταμπλούχων Ελλάδας.

Δίχως να έχει προσαρμοστεί πλήρως, ο... δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο των νταμπλούχων Ελλάδας δείχνει την τρομερή ποιότητά του στην επίθεση με το «καλημέρα».