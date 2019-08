«Γι' αυτό απέρριψα περισσότερα χρήματα και ήρθα στον Παναθηναϊκό»

Το... σίριαλ Παναθηναϊκού - Φριντέτ κράτησε σχεδόν για μια πενταετία, πριν επιτευχθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και φέρει τον Αμερικανό «μπόμπερ» στο ΟΑΚΑ. Βέβαια, ακόμα και το φετινό καλοκαίρι, όταν το SDNA αποκάλυπτε τις μεγάλες προτάσεις του «τριφυλλιού» στον 30χρονο παίκτη, η υπόθεση της μετακίνησής του στην Ελλάδα δεν ήταν εύκολη.

Οι λόγοι έχουν αναλυθεί τις προηγούμενες εβδομάδες, τις οποίες βάζουμε σε fast forward και ερχόμαστε στο σήμερα και την προετοιμασία της ομάδας του Αργύρη Πεδουλάκη. Όπως έγραψε το «Slam Dunk», άπαντες στον Παναθηναϊκό, ακόμα δηλαδή και οι συμπαίκτες του Φριντέτ, έχουν τρελαθεί από τα όσα κάνει στις πρώτες προπονήσεις ο πρώην NBAer. Πλέον, οι νταμπλούχοι Ελλάδας περιμένουν να δουν τον νέο σταρ τους στη δράση, αλλά και το πώς θα «δέσει» με τον Νικ Καλάθη.

Είναι ωραίο να νιώθεις πως σε θέλουν

Από την πλευρά του, ο... βομβαρδιστής των κινεζικών καλαθιών την τελευταία τριετία δείχνει να απολαμβάνει τις πρώτες μέρες του στη χώρα μας. Ο Φριντέτ είναι χαμογελαστός, άνετος, έχει αυτοπεποίθηση στις ικανότητές του. Το λέει «ανοιχτά», δημόσια, αλλά το δείχνει και με τη συμπεριφορά του στο γήπεδο. Κάνει φανερό πως περνάει καλά με τα χαμόγελά του στην «πρώτη» της νέας του ομάδας, «φωνάζει» ότι πιστεύει στον εαυτό του με τα πολλά εύστοχα σουτ από τα 7,5-8μ. στις προπονήσεις του Πεδουλάκη. Του αρέσει που είναι εδώ.

Ένας σημαντικός λόγος που ο Φριντέτ είναι... φτιαγμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού, που τον «αγκάλιασε» από την πρώτη στιγμή. Ο 30χρονος πέρασε το καλοκαίρι στις ΗΠΑ, όμως κατάλαβε καλά την «παράνοια» που επικράτησε στην Ελλάδα για εκείνον... «Πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού μου έστειλαν μηνύματα το καλοκαίρι στο Instragram, στο Twitter και συνολικά στα social media. Ήταν κάτι πολύ ωραίο. Είναι ωραίο να νιώθεις πως σε θέλουν. Επιθυμείς και εσύ να παίξεις για μια ομάδα, που σου δείχνει ότι σε θέλει και να παλέψεις όσο πιο σκληρά μπορείς για εκείνη. Μου έστειλαν πολλοί. Θεώρησα πως πήρα την πιο σωστή απόφαση για εμένα και την οικογένειά μου σε αυτό το σημείο της καριέρας μου. Είμαι εδώ και είμαι ενθουσιασμένος», δήλωσε ο ίδιος αρχικά στο SDNA.

Όμως, «επίθεση αγάπης» δέχτηκε και η γυναίκα του. Βλέπετε, ήταν εκείνη που έκανε γνωστό το οριστικό deal μεταξύ των δύο πλευρών με ένα insta story, ύστερα από μία εβδομάδα διαπραγματεύσεων και ανταλλαγής συμβολαίων... «Ναι, ναι, εκείνη ανακοίνωσε τη συμφωνία στο Instagram. Είναι και εκείνη ενθουσιασμένη με όλο αυτό που βρίσκεται μπροστά μας. Ήρθα πιο νωρίς εδώ για να φτιάξω τα πάντα και να είναι έτοιμο το σπίτι μας. Μετά θα έρθει η οικογένειά μου εδώ και θα μπορώ να της δώσω οδηγίες και κατευθύνσεις», είπε και συνέχισε για τα μηνύματα που έλαβε η κυρία Φριντέτ: «Πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού της έστειλαν μηνύματα και εκείνη τους ρωτούσε πράγματα για τη ζωή στην Ελλάδα. Της άρεσε πολύ».

Όπως είχε σημειωθεί σε παλαιότερα κείμενα του sdna.gr, ο οικογενειάρχης Φριντέτ πριν πάρει την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα ζύγισε καλά όλα τα δεδομένα: μπασκετικά, οικονομικά, αλλά και... καθημερινά. Η ζωή στην Αθήνα καλύπτει τα «θέλω» του ίδιου και της οικογένειάς του με καλά σχολεία, ωραίο φαγητό, φιλόξενους ανθρώπους που μιλούν αγγλικά και πολλές επιλογές για όλες τις ώρες της ημέρας. Έπαιξε και αυτό τον ρόλο του...

Ζω σε μια όμορφη πόλη με εξαιρετικό φαγητό, ήθελα μια νέα πρόκληση

«Όλα αυτά ήταν σημαντικοί παράγοντες για την απόφασή μου. Ήρθα, μπήκα στο σπίτι μου, έχω το αυτοκίνητό μου. Ζω σε μια όμορφη πόλη με εξαιρετικό φαγητό. Η οικογένειά μου μπορεί να κάνει πολλά πράγματα εδώ. Έπαιξαν σημαντικό ρόλο όλα αυτά. Η οικογένειά μου θα με ακολουθήσει ενόψει της νέας σεζόν, θα έρθει εδώ. Θα βιώσει την εμπειρία της Ευρώπης και θα ζήσει στην Αθήνα. Η γυναίκα μου πάντα ήθελε να έρθει στην Ελλάδα, την είχε στην λίστα με τα μέρη που ήθελε να επισκεφτεί. Οπότε, θα αρχίσει να χαμογελάει και να βγάζει φωτογραφίες. Η Αθήνα και η ζωή εδώ ήταν κάτι που έπαιξε ρόλο για εμάς», εξήγησε ο 30χρονος για να ξεκαθαρίσει με νόημα: «Προφανώς, όμως, το σημαντικότερο ήταν η ομάδα. Έχουμε ένα καλό γκρουπ παικτών, μια ομάδα με ποιοτικούς αθλητές. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και θα μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους».

Συνεχίζοντας την κουβέντα μαζί του, τον ρωτήσαμε πόσο δύσκολο ήταν να πάρει την απόφαση να έρθει για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη και να παίξει στην ανταγωνιστική Euroleague, απορρίπτοντας παράλληλα μια μεγαλύτερη πρόταση, που είχε από την Κίνα. Στην Ασία ο «θρύλος» του BYU ήταν απόλυτα πετυχημένος για μια τριετία και γνώριζε πως λίγο - πολύ θα είχε καλά νούμερα και ακόμα καλύτερα χρήματα, αν επέστρεψε εκεί. Εν τέλει, αυτή η «σιγουριά» για τη CBA, που οφείλεται στην επιτυχία του εκεί, αλλά και στο χαμηλότερο επίπεδό της, συγκριτικά με την Euroleague, λειτούργησε αποτρεπτικά, με τον ίδιο να επιλέγει μία πρόκληση που θα τον ιντρικάρει.

«Ήταν μία δύσκολη απόφαση, χωρίς αμφιβολία. Τελικά, όμως, ένιωσα πως ήθελα μια νέα πρόκληση. Ήθελα να δοκιμάσω την Ευρώπη και την Euroleague. Αποφάσισα πως θέλω να είμαι μέλος αυτού του οργανισμού, που ανήκει στους κορυφαίους της Ευρώπης. Είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα. Όπως σου είπα, είμαι χαρούμενος με την ευκαιρία που έχω. Ελπίζω να βγω στο παρκέ και να βοηθήσω όσο παραπάνω μπορώ την ομάδα μου, κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι μου. Αλήθεια, ανυπομονώ γι' αυτό. Περιμένω πώς και πώς την νέα σεζόν. Για να είσαι καλός παίκτης πρέπει να νιώθεις ενθουσιασμό στην ομάδα σου και να έχεις πίστη στις ικανότητές σου», απάντησε επί του θέματος, δείχνοντας πως έχει και ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση.

Έχω ποικιλία στο επιθετικό μου παιχνίδι και αυτό με κάνει καλό σκόρερ

Στα τέλη Αυγούστου, με την προετοιμασία να έχει μόλις ξεκινήσει, οι αυστηρά μπασκετικές αναλύσεις δεν είχαν χώρο στην πρώτη κουβέντα μας. Άλλωστε, ο Φριντέτ βρίσκεται ακόμα σε φάση προσαρμογής στην ελληνική καθημερινότητα και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ωστόσο, η ερώτηση έπρεπε να γίνει και αφορούσε το πώς σκέφτεται ότι θα αντιμετωπίσει την νεά πραγματικότητα που θα παρουσιαστεί μπροστά του στην Euroleague και θα αφορά πιο κλειστές άμυνες, πιο σκληρό παιχνίδι και περισσότερη τακτική από τους αντιπάλους. Στην Ευρώπη ο 30χρονος δεν θα έχει την ελευθερία κινήσεων, που είχε στην Κίνα και αρκετοί πρώην προπονητές του στις αναλύσεις τους όλο αυτό το διάστημα σχολίασαν το συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας πως θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής. Παράλληλα, ο Φριντέτ έχει μάθει να δημιουργεί για τον εαυτό του, όμως στον Παναθηναϊκό του Καλάθη η μπάλα δεν θα είναι τόσο πολύ στα χέρια του...

Όταν του απευθύναμε αυτή την ερώτηση, μαζί με μέρος των παραπάνω σκέψεων, ο Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ δεν έχασε το χαμόγελό του, το οποίο συνόδευε κάθε απάντησή του. Αντιθέτως, έδωσε μια... ηχηρή απάντηση, που δείχνει και την νοοτροπία του, αναλύοντας τα στοιχεία που τον κάνουν πραγματικά καλό σκόρερ και την ποικιλία που έχει στο επιθετικό του παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, τόνισε: «Είμαι σίγουρος πως θα τη βρω τη λύση. Δεν έχω παίξει ακόμα στην Euroleague, όμως έχω αυτοπεποίθηση. Μπορώ να παίξω εκεί και να είμαι πετυχημένος. Φυσικά, θα έχω και έναν παίκτη δίπλα μου, όπως ο Νικ, που θα με βοηθήσει να βρεθώ στις σωστές καταστάσεις και συνθήκες για να σκοράρω. Αυτό θέλουν από εμένα. Θέλουν να είμαι επιθετικός και να σκοράρω. Μπορώ να σκοράρω με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Είτε παίζοντας με την μπάλα για να δημιουργήσω για εμένα, είτε off the ball, είτε σε καταστάσεις catch and shoot, είτε ύστερα από ντρίμπλα, είτε με floaters. Προσπαθώ να έχω ποικιλία στο επιθετικό μου παιχνίδι, ώστε αν μια ομάδα μου στερήσει κάτι με την άμυνά της, να έχω κι άλλες επιλογές. Αυτό είναι ένα κομμάτι που σε κάνει καλό σκόρερ και πιστεύω πως θα βρω την άκρη και στην Ευρώπη», πριν μας αποχαιρετήσει και συνεχίσει να βάζει όλα τα σουτάκια στην «πράσινη» προπόνηση, με χαμόγελο και... άνεση.