Έκανε τα εύκολα... δύσκολα αλλά πέρασε από την Τενερίφη η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα πήρε την νίκη στην έδρα της Τενερίφη με 102-97 για την 32η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, σε ένα παιχνίδι που έγινε ντέρμπι από το... πουθενά.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε καλά στο παρκέ και νωρίς στο παιχνίδι προηγήθηκε με 8-20, ενώ στην δεύτερη περίοδο, φάνηκε πως οι «Μπλαουγκράνα» θα είχαν εύκολη δουλειά, καθώς ξέφυγαν μέχρι και το +20 (21-41). Στο δεύτερο ημίχρονο η Τενερίφη αντέδρασε και μείωσε σε 71-73, όμως η ομάδα του Πασκουάλ πάτησε το γκάζι, πήρε απόσταση +10(82-92) και έφτασε στη νίκη με 102-97.

Για την Μπάρτσα ξεχώρισαν οι Χουάν Μάρκος (18π. 6ρ.)), Κέβιν Πάντερ (16π.) και Γιουσούφα Φαλ (13π. 6ρ.). Κορυφαίοι της Γρανάδα ήταν οι Μαρσελίνο Χουέρτας (20π. 4ασ.) και Μπρούνο Φιτιπάλντο (19π. 7σ.).

Τα δεκάλεπτα: 16-29, 43-58, 71-75, 97-102