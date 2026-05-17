To video του ΠΑΟΚ με τον Μπαζίνα στα «ασπρόμαυρα» (vid)

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ένα όμορφο video παρουσίασε τον Νάσο Μπαζίνα για πρώτη φορά στα «ασπρόμαυρα», μετρώντας αντίστροφα για την επόμενη σεζόν.

Με το Νο77 στην πλάτη, ο Μπαζίνας φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ και κάπως έτσι ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την επόμενη σεζόν.

Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Προμηθέα, ετοιμάζει τις βαλίτσες του για την Θεσσαλονίκη και την ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι.

Την φετινή χρονιά με την φανέλα του Προμηθέα είχε 7.1 πόντους ανά παιχνίδι στην Basket League, στους 23 αγώνες που έπαιξε, με 21.7' μέσο όρο.

