Σίσκος και Δαμασιώτη ξεχώρισαν στην 3η ημέρα στο ΟΑΚΑ

Με δυνατές επιδόσεις συνεχίστηκε στο ΟΑΚΑ η τρίτη ημέρα του 95ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος κολύμβησης.

Πρωταγωνιστές ήταν ο Απόστολος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο και η Γεωργία Δαμασιώτη στα 100μ. πεταλούδα, ενώ ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η απόλυτη ισοπαλία στον τελικό των 100μ. πεταλούδα ανδρών.

Ο Ολυμπιακός διατηρεί την πρώτη θέση στη συνολική βαθμολογία με 1.059 βαθμούς, όμως το Παλαιό Φάληρο μείωσε αισθητά τη διαφορά φτάνοντας τους 1.032,5 και πλέον διεκδικεί την ανατροπή στην τελευταία ημέρα της διοργάνωσης. Στη μάχη της τρίτης θέσης, ο ΠΑΟΚ προηγείται του Παναθηναϊκού με 441 έναντι 429 βαθμών.

Ο Απόστολος Σίσκος επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση στα 200μ. ύπτιο, τερματίζοντας σε 1:55.08 και κατακτώντας άνετα την πρώτη θέση τόσο στην Οπεν όσο και στην Κ23 κατηγορία. Με την επίδοση αυτή εξασφάλισε εκ νέου τα όρια συμμετοχής για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι και το Παγκόσμιο της Βουδαπέστης. Πίσω του βρέθηκαν ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης και ο νεαρός Γιάννης Πετράκης, που ανέβηκαν στο βάθρο για το Παλαιό Φάληρο.

Στα 100μ. πεταλούδα γυναικών, η Γεωργία Δαμασιώτη έβαλε τέλος στην κυριαρχία της Άννας Ντουντουνάκη, κατακτώντας την κορυφή με χρόνο 57.71. Η αθλήτρια του Παλαιού Φαλήρου άφησε δεύτερη τη σπουδαία κολυμβήτρια του Παναθηναϊκού, η οποία είχε κυριαρχήσει στο αγώνισμα τα τελευταία χρόνια. Τρίτη τερμάτισε η Άννα-Αυγούστα Βλάχου του Ολυμπιακού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε ο τελικός των 100μ. πεταλούδα ανδρών, όπου ο Κωνσταντίνος Στάμου και ο Γιώργος Κάλανδρος τερμάτισαν ακριβώς στον ίδιο χρόνο, 52.94, μοιραζόμενοι το χρυσό μετάλλιο. Για τον νεαρό Κάλανδρο, η επίδοση αυτή αποτέλεσε ατομικό ρεκόρ και του χάρισε το όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Εφήβων/Νεανίδων.

Στα 50μ. πρόσθιο γυναικών, η Μαρίλεια Δρασίδου επέστρεψε στην κορυφή με επίδοση 31.56, κατακτώντας για ένατη φορά στην καριέρα της τον πανελλήνιο τίτλο. Στο ίδιο αγώνισμα, η Νικόλ Παυλοπούλου ήταν δεύτερη και η Μάνια Τασάκου τρίτη.

Η Άρτεμις Βασιλάκη κυριάρχησε στα 400μ. ελεύθερο γυναικών, φτάνοντας άνετα στη νίκη με 4:12.84 και κατακτώντας ακόμη έναν τίτλο στην καριέρα της. Στους άνδρες, ο Βασίλης Κακουλάκης εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Δημήτρη Μάρκου και πήρε το χρυσό μετάλλιο με ατομικό ρεκόρ 3:51.42, βάζοντας πλώρη για τρεις νίκες στη διοργάνωση.

Στα 50μ. πρόσθιο ανδρών, ο νεαρός Βαγγέλης Ντούμας πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στη συλλογή του, επικρατώντας με 27.84 και εξασφαλίζοντας παράλληλα συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων/Νεανίδων.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και η Ελένη Αντωνιάδου στα 200μ. ύπτιο, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ 2:13.91, αφήνοντας πίσω της τη Δέσποινα Πυρίλη. Πολύ καλή παρουσία είχε και η 15χρονη Ειρήνη Ζερβού, που σημείωσε την κορυφαία επίδοση όλων των εποχων στην ηλικία της στην Ελλάδα.

Στις σκυταλοδρομίες 4Χ200μ. ελεύθερο, το Παλαιό Φάληρο συνέχισε την κυριαρχία του, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί και στις δύο κατηγορίες.