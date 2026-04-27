Ουντόκα: «Πιθανό να παίξει ο Ντουράντ στο Game 5»

Ο Ίμε Ουντόκα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί ο Κέβιν Ντουράντ στο Game 5 των Χιούστον Ρόκετς με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Χιούστον Ρόκετς κέρδισαν με 115-96 τους Λος Άντζελες Λέικερς και έτσι έμειναν… ζωντανοί, μειώνοντας σε 3-1. Η σειρά θα επιστρέψει τώρα στο ΛΑ, με τις «Ρουκέτες» να θέλουν να πετύχουν την πρώτη ανατροπή στην ιστορία από το 3-0.

Ο Ίμε Ουντόκα στις δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί ο Κέβιν Ντουράντ στο επόμενο κρίσιμο παιχνίδι. «Σίγουρα υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Κάνει ό,τι μπορεί για να υποχωρήσει το πρήξιμο και να ανακτήσει την κινητικότητά του. Δεν ήμασταν σίγουροι πότε θα επέστρεφε, αλλά ανέκαμψε αρκετά γρήγορα ώστε να είναι διαθέσιμος για το Game 2. Οπότε είναι πραγματικά κάτι που το βλέπουμε από αγώνα σε αγώνα, από μέρα σε μέρα» ανέφερε.