Rising Star της Euroleague ο Ζαν Μοντέρο

Ο Ζαν Μοντέρο επιβραβεύτηκε από τις εξαιρετικές του εμφανίσεις τη φετινή σεζόν με την φανέλα της Βαλένθια, με την Euroleague να τον ανακηρύσσει ως rising star της σεζόν 2025-26 στην διοργάνωση.
Ο πόιντ γκαρντ της Βαλένθια γίνεται ο πρώτος παίκτης που κατακτά τον τίτλο του Rising Star τόσο στη EuroLeague, όσο και στο EuroCup.
Την τρέχουσα σεζόν ο Μοντέρο μέτρησε 13.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ σε 32 παιχνίδια κανονικής περιόδου στη διοργάνωση.
Jean Montero named the 2025-26 EuroLeague Rising Star 🏆— EuroLeague (@EuroLeague) April 22, 2026
The @valenciabasket guard becomes the first player to win both EuroLeague and @EuroCup Rising Star Honors
A debut EuroLeague season to be proud of for the Dominican 👏 #EveryGameMatters pic.twitter.com/vnvvI8PNKe