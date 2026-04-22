Rising Star της Euroleague ο Ζαν Μοντέρο

Ο Ζαν Μοντέρο αναδείχθηκε Rising Star της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26, με τον άσο της Βαλένθια να γίνεται ο πρώτος παίκτης που κατακτά το ίδιο βραβείο σε Euroleague και Eurocup.

Ο Ζαν Μοντέρο επιβραβεύτηκε από τις εξαιρετικές του εμφανίσεις τη φετινή σεζόν με την φανέλα της Βαλένθια, με την Euroleague να τον ανακηρύσσει ως rising star της σεζόν 2025-26 στην διοργάνωση.

Ο πόιντ γκαρντ της Βαλένθια γίνεται ο πρώτος παίκτης που κατακτά τον τίτλο του Rising Star τόσο στη EuroLeague, όσο και στο EuroCup.

Την τρέχουσα σεζόν ο Μοντέρο μέτρησε 13.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ σε 32 παιχνίδια κανονικής περιόδου στη διοργάνωση.