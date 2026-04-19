Lakers' Corner: Masterclass από τον Λεμπρόν, κυρίαρχος Έιτον, «μπομπέρ» Κενάρντ και 1-0 η σειρά

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έκαναν μία τρομερή εμφάνιση, είχα σε καλή βραδιά τους περισσότερους παίκτες του και έκαναν το 1-0 στην σειρά με τους Χιούστον Ρόκετς (107-98).

Οι Λος Άντζελες Λέικερς υποδέχθηκαν τους Χιούστον Ρόκετς για το Game 1 του πρώτου γύρου των play-off. Παρά το γεγονός πως είναι το underdog, η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ (χωρίς τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς) παρουσιάστηκε σοβαρή σε όλη την διάρκεια του αγώνα και κατάφερε να επικρατήσει με 107-98 και να κάνει το 1-0 στην σειρά.

Μάλιστα, όταν οι ομάδες του «Βασιλιά» κερδίζουν το πρώτο παιχνίδι στον πρώτο γύρο έχουν ρεκόρ 13-0 και έτσι η προϊστορία είναι με τους «Λιμνανθρώπους».

Τα ρεκόρ των Λεμπρόν-Κενάρντ και ο «DominAyton»

Οι περισσότεροι «Λιμνάνθρωποι» έκαναν τρομερή δουλειά, με τον ΝτεΆντρε Έιτον να αξίζει ένα ξεχωριστό shout-out. Ο έμπειρος σέντερ έδειξε πως όταν είναι 100% συγκεντρωμένος μπορεί να πετύχει μεγάλα πράγματα. Τελείωσε τον αγώνα με double-double (19 πόντους, 11 ριμπάουντ), κυριάρχησε στο αμυντικό ριμπάουντ (8) και ήταν αρκετά καλός στην άμυνα. Ο 28χρονος πρέπει να συνεχίσει έτσι, αν θέλουν οι Λέικερς να προκριθούν. Και ναι, είναι καλύτερος του Κλιντ Καπέλα…

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έδειξε πως στα 41α του παραμένει ένας από τους καλύτερους floor generals αλλά και παίκτες γενικότερα στο ΝΒΑ. Ο «Βασιλιάς» είχε 8 ασίστ στην πρώτη περίοδο (περισσότερες που έχει δώσει σε μία περίοδο στα play-offs). Έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία με double-double πόντων/ασίστ και ο δεύτερος γηραιότερος παίκτης γενικότερα με double-double στa play-offs. Ο Λεμπρόν έκανε τα… πάντα στο παρκέ και μάλιστα αγωνίστηκε και με τον Μπρόνι Τζέιμς, κάτι το οποίο χαρακτήρισε ως την πιο τρελή στιγμή της καριέρας του (πρώτο δίδυμο πατέρο-γιου που μοιράζονται το παρκέ στα play-offs).

Τέλος, δεν γίνεται να μην αναφερθώ στον Λουκ Κενάρντ, ο οποίος απέδειξε ξανά πως οι Λέικερς προχώρησαν σε ένα από τα καλύτερα trades τους των τελευταίων ετών. Ο «μπομπέρ» έκανε μία αδιανόητη εμφάνιση με 5/5 τρίποντα. Έτσι, «έγραψε» τη δική του ιστορία με τα χρυσά και μωβ και πιθανότατα ανέβασε ήδη από τώρα τις απολαβές του στα συμβόλαια που θα του προσφερθούν το καλοκαίρι.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 19 πόντοι (9/15 σουτ, 1/2 τρίποντα, 0/2 βολές), 8 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 38:26.

LeBron James vs. Houston Rockets 4/18/2026



19 PTS | 9-15 FG | W 107-98 pic.twitter.com/iep2jce1qr — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 19, 2026

Ρούι Χατσιμούρα: 14 πόντοι (6/10 σουτ, 2/4 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 2 λάθη σε 41:30.

Rui Hachimura vs. Houston Rockets 4/18/2026



14 PTS | 6-10 FG | W 107-98 pic.twitter.com/arysVPKtp6 — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 19, 2026

ΝτεΆντρε Έιτον: 19 πόντοι (8/10 σουτ, 3/3 βολές), 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 35:03.

Deandre Ayton vs. Houston Rockets 4/18/2026



19 PTS | 8-10 FG | W 107-98 pic.twitter.com/CLgohkF7v2 — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 19, 2026

Μάρκους Σμαρτ: 15 πόντοι (5/12 σουτ, 1/5 τρίποντα, 4/8 βολές), 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 5 λάθη σε 33:38.

Marcus Smart vs. Houston Rockets 4/18/2026



15 PTS | 5-12 FG | W 107-98 pic.twitter.com/jxL51mOh81 — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 19, 2026

Λουκ Κενάρντ: 27 πόντοι (9/13 σουτ, 5/5 τρίποντα, 4/6 βολές), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 λάθη σε 38:16.

Luke Kennard vs. Houston Rockets 4/18/2026



27 PTS | 9-13 FG | W 107-98 pic.twitter.com/rEgSZOkPmv — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 19, 2026

Τζέικ ΛαΡάβια: 6 πόντοι (1/3 σουτ, 0/1 τρίποντο, 4/4 βολές), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 18:09.

Jake LaRavia vs. Houston Rockets 4/18/2026



6 PTS | 1-3 FG | W 107-98 pic.twitter.com/Zv0EKYWgck — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 19, 2026

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 3 πόντοι (1/2 σουτ, 1/2 τρίποντα) και 5 ριμπάουντ σε 18:27.

Jarred Vanderbilt vs. Houston Rockets 4/18/2026



3 PTS | 1-2 FG | W 107-98 pic.twitter.com/QFpD4osc01 — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 19, 2026

Τζάκσον Χέιζ: 4 πόντοι (1/1 σουτ, 2/3 βολές), 1 ριμπάουντ, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 12:41.

Jaxson Hayes vs. Houston Rockets 4/18/2026



4 PTS | 1-1 FG | W 107-98 pic.twitter.com/eiyJ1gkHxM — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) April 19, 2026

Μπρόνι Τζέιμς: 1 λάθος σε 3:50.

Μαξ Κλέμπερ: DNP.

Ντάλτον Κνεκτ: DNP.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: DNP.

Αντού Τιέρο: DNP.

Σύνολο: 107 πόντοι (40/66 σουτ - 60,6%, 10/19 τρίποντα - 52,6%, 17/27 βολές - 65,4%), 35 ριμπάουντ, 29 ασίστ, 7 κλεψίματα, 8 μπλοκ και 18 λάθη.

Το Game 2 θα διεξαχθεί στις 22/4 (05:30) στην «Crypto.com Arena» και μετά η σειρά θα μεταφερθεί στο Χιούστον και το «Toyota Center» (25/4 - 03:00 και 27/4 - 04:30).