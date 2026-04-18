Οι Μάτζικ ισοπέδωσαν τους Χόρνετς και έκλεισαν ραντεβού με τους Πίστονς στα playoffs

Σε περίπατο μετέτρεψαν την αναμέτρηση για την 8η θέση στην ανατολική περιφέρεια οι Ορλάντο Μάτζικ, διαλύοντας τους Σάρλοτ Χόρνετς με 121-90.

Oι Μάτζικ βγήκαν με άγριες διαθέσεις από την αρχή της αναμέτρησης και προηγήθηκαν με 38-16 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 31 πόντων (68-37).

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, με τους Μάτζικ να καθαρίζουν με άνεση την υπόθεση νίκη, κλείνοντας το τελευταίο εισιτήριο για τα playoffs της ανατολικής περιφέρειας.

Έτσι, οι Μάτζικ που κατέλαβαν την 8η θέση, θα αντιμετωπίσουν στον πρώτο γύρο των playoffs τους πρωτοπόρους της Ανατολής, Ντιτρόιτ Πίστονς έχοντας το μειονέκτημα έδρας στην σειρά.

Ο Πάολο Μπανκέρο με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ορλάντο Μάτζικ, με τον ΛαΜέλο Μπολ να ξεχωρίζει για τους Χόρνετς έχοντας 23 πόντους και 5 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης