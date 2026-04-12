Γερμανικό πρωτάθλημα: Εύκολη εντός έδρας νίκη για την Μπάγερν Μονάχου επί της Τσέμνιτζ

Η Μπάγερν πήρε μια εύκολη εντός έδρας νίκη με 91-77 απέναντι στην Τσέμνιτζ για την 29η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος.

Το παιχνίδι:

To πρώτο δεκάλεπτο ήταν ισορροπημένο, με την Τσέμνιτζ να στέκεται καλά και να το κλείνει προηγούμενη με 26-28. Στην δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ανεβάσουν τον ρυθμό, και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με το ισχνό 46-45.

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα από τα μέσα της τρίτης περιόδου, η Μπάγερν πάτησε γκάζι, ξέφυγε στο +7 (65-58), και στην τέταρτη περίοδο καθάρισε το παιχνίδι όταν πήρε απόσταση +17 (89-72), φτάνοντας στην νίκη με 91-77.

Για την Μπάγερν ξεχώρισαν οι Σαβιέρ Ράθαν - Μέις με 16 πόντους και ο Όσκαρ Ντα Σίλβα με άλλους 15 πόντους. Για την Τσέμνιτζ Έρικ Ουάσινγκτον (15π. 5ασ.) και Κέβιν Γέμπο (13π. 12ασ) έκαναν την διαφορά.

Τα δεκάλεπτα: 26-28, 46-45. 65-58, 91-77