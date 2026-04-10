Η Ζαλγκίρις Κάουνας ήταν ανώτερη απέναντι στην Παρτιζάν και έφυγε από το Βελιγράδι με ένα «διπλό» (83-74), που την φέρνει πολύ κοντά στα play-offs.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας φιλοξενήθηκε από την Παρτιζάν στην «Belgrade Arena» για την 37η αγωνιστική της Euroleague. Η λιθουανική ομάδα ήταν ανώτερη στο παρκέ στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και έτσι κατάφερε να πάρει ένα μεγάλο «διπλό» με 83-74. Πλέον, έχει ρεκόρ 22-15 και βρίσκεται πολύ κοντά στα play-offs, ενώ οι Σέρβοι «έπεσαν» στο 15-22.

Έτσι, η Ζαλγκίρις δυσκολεύει και το έργο του Παναθηναϊκού AKTOR για να βρεθεί στην εξάδα. Το «τριφύλλι» θέλει να επικρατήσει φυσικά κόντρα στην Αναντολού Εφές στην τελευταία αγωνιστική και πλέον ελπίζει σε τρία σενάρια ώστε να καταφέρει να περάσει απευθείας στα play-off.

Για τους νικητές ο Φρανσίσκο είχε 18 πόντους, 1 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον Ράιτ να προσθέτει 8 πόντους, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Φερνάντο με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Μπόνγκα προσέθεσε 13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Καλύτερο ξεκίνημα και προβάδισμα για την Ζαλγκίρις στο ημίχρονο

Ο Ουίλιαμς-Γκος άνοιξε το σκορ του αγώνα, με τον Τζόουνς να βάζει μπροστά τους γηπεδούχους με τρίποντο (3-2). Ο Τουμπέλις ευστόχησε στο πρώτο τρίποντο της Ζαλγκίρις (5-7) και ο Φρανσίσκο έφερε τους φιλοξενούμενους στο +5 (5-10). Οι Μίλτον και Μπόνγκα έριξαν την διαφορά στον πόντο (9-10), αλλά η Παρτιζάν δεν μπόρεσε να πλησιάσει περισσότερο. Ο Μίλτον μείωσε ξανά στον πόντο αργότερα (11-12), ενώ η Ζαλγκίρις με ένα σερί 6-0 βρέθηκε να προηγείται με 13-21. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να επιστρέψουν με τους Μπόνγκα-Οσετκόφσκι και ο Καλάθης με buzzer-beater τρίποντο διαμόρφωσε το 22-26 της πρώτης περιόδου.

Η Ζαλγκίρις μπήκε καλύτερα και στο δεύτερο δεκάλεπτο και με τους Σλέβα, Ουίλιαμς-Γκος, Ράιτ και Φρανσίσκο κατάφερα να ανεβάσε την διαφορά στους 9 (27-36). Οσετκόφσκι και Μίλτον βρήκαν λύσεις για την Παρτιζάν (34-39), αλλά οι φιλοξενούμενοι… πάτησαν το γκάζι και με τους Μπραζντέικις και Φρανσίσκο προηγήθηκαν με 11 πόντους (34-45). Μπόνγκα και Φερνάντο «απάντησαν» με ένα σερί 7-0 (41-45) και ο Φρανσίσκο με τρίποντο στο φινάλε του χρόνου ανέβασε την διαφορά στους 7 (41-48).

Κράτησε το προβάδισμα και πήρε την κομβική νίκη η Ζαλγκίρις

Ο Φερνάντο μπήκε «καυτός» στην επανάληψη και με τέσσερις σερί πόντους μείωσε σε 45-48, με τον Ουίλιαμς-Γκος να «απαντάει» για το 45-53. Η Παρτιζάν με τον Τζόουνς κατάφερε να μειώσει στο καλάθι (53-55), και μετά την βολή του Λο, ο ίδιος έριξε την διαφορά και στον πόντο (55-56). Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να προηγηθούν και με πέντε πόντους του Τουμπέλις η Ζαλγκίρις βρέθηκε στο +6 (55-61), ενώ το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 57-63.

Οι φιλοξενούμενοι στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου ήταν αποφασισμένοι να… καθαρίσουν τον αγώνα. Οι Ουλανόβας, Σλέβα και Ράιτ με σερί 7-0 ανέβασαν την διαφορά στους 13 (57-70) και έδωσαν μεγάλο προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Οσετόφσκι πέτυχε το πρώτο καλάθι της Παρτιζάν στο τελευταίο δεκάλεπτο για το 59-70, ενώ με τους Τζόουνς, Μπόνγκα και Φερνάντο η διαφορά έπεσε στους 10 (65-75) με 4:53 για το φινάλε του ματς. O Τζόουνς πέτυχε ακόμα 4 αναπάντητους πόντους (69-75), αλλά ο Τουμπέλις με δύο συνεχόμενα καλάθια έκανε το 69-79 με 2:06 για το τέλος και έδωσε μεγάλη… ανάσα στην Ζαλγκίρις. Ο Μίλτον αστόχησε σε τρίποντο, ο Φρανσίσκο με 1:24 για το τέλος ευστόχησε σε 2/3 βολές (για φάουλ και τεχνική ποινή του Πεναρόγια) για το 69-81 και ουσιαστικά… τελείωσε το ματς. Η Παρτιζάν δεν μπόρεσε να επιστρέψει και έτσι η Ζαλγκίρις πήρε μία κομβική νίκη με 74-83.

Τα δεκάλεπτα: 22-26, 41-48, 57-63, 74-83

Τα στατιστικά του αγώνα.