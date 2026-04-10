Οδηγείται στα play-in ο Παναθηναϊκός: Αναλυτικά τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής

Η Παρτίζαν δεν έκανε την... χάρη στον Παναθηναϊκό, η Ζαλγκίρις κέρδισε και πάτησε ξανά 6η και όπως όλα δείχνουν τα play-in πλησιάζουν για τους «πράσινους». Αναλυτικά τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής.

Ο Παναθηναϊκός τα... θαλάσσωσε στην Βαλένθια και τώρα... τρέχει για τα play-offs. Πλέον οι «πράσινοι» μετά και το πέρας της 2ης μέρας της 37ης αγωνιστικής δεν κρατούν την τύχη στα χέρια τους, αναφορικά με την συμμετοχή τους απευθείας στα play-off και την πρώτη εξάδα της διοργάνωσης.

Πλέον μετά και την σημερινή νίκη της Ζαλγκίρις στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν και του Ερυθρού κόντρα στην Βιλερμπάν ξεκαθάρισαν περισσότερα τα δεδομένα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν αναφορικά με την εξάδα και την απευθείας συμμετοχή στα play-off.

Πως βγαίνει ο Παναθηναϊκός απευθείας στα play-off:

Σενάριο πρώτο: Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει την Εφές, η Ζαλγκίρις να χάσει εντός από την Παρί και ο Ερυθρός να χάσει εκτός από την Ρεάλ (6ος ΠΑΟ).

Σενάριο δεύτερο: Ο Παναθηναϊκος να κερδίσει την Εφές, η Χάποελ Τελ-Αβίβ να κάνει 0/2 με Μακάμπι και Μονακό, η Ζαλγκίρις να κερδίσει εντός την Παρί και ο Ερυθρός να ηττηθεί εκτός από την Ρεάλ (5η Ζαλγκίρις, 6ος ΠΑΟ).

Σενάριο τρίτο: Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει την Εφές, η Χάποελ Τελ-Αβίβ να κάνει 0/2 με Μακάμπι και Μονακό. η Ζαλγκίρις να ηττηθεί εντός από την Παρί και ο Ερυθρός να ηττηθεί από την Ρεάλ (5ος Παο, 6η Ζαλγκίρις, 7η Χάποελ).

Πως βγαίνει ο Παναθηναϊκός από την 7η θέση και κάτω (σε περίπτωση που κερδίσει η Ζαλγκίρις):

Σενάριο πρώτο: Ο Παναθηναϊκός κερδίζει την Εφές, ο Ερυθρός χάνει από την Ρεάλ, η Μονακό χάνει από την Χάποελ (7ος ΠΑΟ, 8η Ερυθρός, 9η Μονακό).

Σενάριο δεύτερο: Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει την Εφές, η Ζαλγκίρις να κερδίσει την Παρί, η Χάποελ να κερδίσει την Μακάμπι στο εξ΄ανανολής και ο Ερυθρός να κερδίσει την Ρεάλ στην Μαδρίτη (6η Ζαλγκίρις, 7ος Ερυθρός, 8ος Παναθηναϊκός).

Σενάριο τρίτο: Ο Παναθηναϊκός να χάσει από την Εφές, ο Ερυθρός να κερδίσει την Ρεάλ, η Μονακό να κερδίσει εντός την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα να κερδίσει εντός την Μπάγερν (7ος Ερυθρός, 8η Μονακό, 9ος ΠΑΟ, 10η Μπαρτσελόνα).

Σενάριο τέταρτο: Ο Παναθηναϊκός να χάσει από την Εφές, ο Ερυθρός να κερδίσει την Ρεάλ, η Μονακό να χάσει από την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα να κερδίσει την Μπάγερν (7ος Ερυθρός, 8ος ΠΑΟ, 9η Μονακό, 10η Μπαρτσελόνα).

Σενάριο πέμπτο: Ο Παναθηναϊκός να χάσει από την Εφές, ο Ερυθρός να χάσει από την Ρεάλ, η Μονακό να χάσει από την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα να κερδίσει την Μπάγερν (7ος Eρυθρός, 8η Μονακό, 9ος ΠΑΟ, 10η Μπαρτσελόνα).

Η βαθμολογία:

1) Ολυμπιακός 25-12

2) Βαλένθια 24-13

3) Ρεάλ Μαδρίτης 23-14

4) Φενερμπαχτσέ 23-14

5) Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14

6) Ζαλγκίρις Κάουνας 22-15

7) Ερυθρός Αστέρας 21-16

8) Παναθηναϊκός AKTOR 21-16

9) Μονακό 21-16

10) Μπαρτσελόνα 20-17

11) Ντουμπάι 19-18

12) Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-18

13) Μπάγερν Μονάχου 17-20

14) Αρμάνι Μιλάνο 17-20

15) Παρί 15-22

16) Παρτιζάν 15-22

17) Μπασκόνια 13-24

18) Βίρτους Μπολόνια 13-24

19) Αναντολού Εφές 12-25

20) Βιλερμπάν 8-29

Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής

Κυριακή (12/4)

*Χάποελ - Μακάμπι 22:15 (εξ΄αναβολής)

Πέμπτη 16/4

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε στις 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια στις 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο στις 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας στις 21:45

Παρασκευή 17/4

Ζάλγκιρς – Παρί στις 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 20:30

Dubai BC – Βαλένθια στις 21:00

Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου στις 21:30