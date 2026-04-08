Παναθηναϊκός για Αθηναϊκό: «Αμέτοχοι και θεατές με τον Ολυμπιακό, μετά από 6 μήνες δίνετε μάχη να φανταστείτε γεγονότα»

Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε αναπάντητη την ανακοίνωση του Αθηναϊκού και σχολίασε τα όσα ανέφερε η ομάδα του Βύρωνα.

Το θέατρο του παραλόγου με στόχο να μην έχουν οι «πράσινοι» στο πλευρό τους τον κόσμο τους συνεχίζεται, με τον Αθηναϊκό να εκδίδει ανακοίνωση και να προσπαθεί να δυναμιτίσει το κλίμα ενόψει των τελικών.

Η αναφορά της ομάδας του Βύρωνα βασίζεται στο παιχνίδι του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, αναφέροντας περιστατικά που ουδέποτε έγιναν.

Με τους κύκλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού να στέκονται πέρα από την προσπάθεια του Αθηναϊκού να φανταστεί γεγονότα, στις συνεχείς παρουσίες του προέδρου της ομάδας του Βύρωνα σε ματς του Ολυμπιακού...

Αναλυτικά:

«Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. δεν πρόκειται να ανταπαντήσει επίσημα στο σωματείο του Αθηναϊκού παρά τις «φιλότιμες» προσπάθειες που κάνει να δημιουργηθεί κάποιου είδους αντιπαράθεση. Μετά από έξι μήνες το σωματείο από τον Βύρωνα και ο πρόεδρος-θεατής των αγώνων του Ολυμπιακού κ. Ραμαντάνης δίνουν μάχη να παρουσιάσουν έναν διαφορετικό αγώνα από αυτόν που τελικά πραγματοποιήθηκε στον πρώτο γύρο. Στο ματς της 7ης Ιανουαρίου 2026 στο εντός έδρας ματς τους με τον Ολυμπιακό οι άνθρωποι της ομάδας του Βύρωνα άφησαν κατά μέρους την ευαισθησία τους για τις οπαδικές λογικές και τα σεξιστικά συνθήματα. ΑΜΕΤΟΧΟΙ και ΘΕΑΤΕΣ! Για τη δε υποτιθέμενη παράνομη και δημόσια χρήση ναρκωτικών ουσιών, δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένο τίποτα»...