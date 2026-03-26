Ο Μοντέρο τραυματίστηκε στο χέρι από το καθαρό φάουλ του Φουρνιέ και μπήκε στα... πιτς!

Ο Ζαν Μοντέρο τραυματίστηκε στο χέρι από το φάουλ του Εβάν Φουρνιέ και θα απουσιάσει από τα επόμενα παιχνίδια της Βαλένθια. Ποια ήταν η... επίσημη θέση του Γάλλου που διαψεύστηκε πανηγυρικά.

Ο Δομινικανός γκαρντ του Πέδρο Μαρτίνεθ τραυματίστηκε στο χέρι από το φάουλ του Γάλλου παίκτη του Ολυμπιακού και αποχώρησε στο φινάλε της αναμέτρησης με τους Πειραιώτες. Ο Μαρτίνεθ έριξε στα βαθιά τον Σέρχιο ντε Λαρεά και ο ανερχόμενος παίκτης ευστόχησε στις βολές, για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.

Την ώρα, λοιπόν, που στην Ελλάδα υπήρχαν ορισμένοι που διαφώνησαν με το προφανές φάουλ και ο ίδιος ο Φουρνιέ είχε κάνει retweet πως δεν υπήρξε παράβαση, τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά. Και αυτό γιατί η παράβαση όχι μόνο υπήρξε, αλλά έφερε και έναν τραυματισμό στον σταρ του ισπανικού συλλόγου, παρά το γεγονός πως ο Γάλλος υποστήριζε ότι βρήκε «μόνο μπάλα».

Συγκεκριμένα, στην Ισπανία επιβεβαιώνουν πως ο Μοντέρο υπέστη έναν τραυματισμό στο χέρι και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός το προσεχές διάστημα. Όπως τονίζει η "Superdeporte.es", επικαλούμενη ενημέρωση της Βαλένθια, ο 23χρονος δεν θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για τον αγώνα με την Παρτιζάν (27/3), ενώ πιθανότατα θα είναι εκτός και στο ματς της Κυριακής (29/3) με την Μπούργος για το ισπανικό πρωτάθλημα. Το ακριβές διάστημα της απουσίας του μένει να φανεί, ανάλογα με την πορεία του τραυματισμού του.

«Ο τραυματισμός σημειώθηκε στο απαιτητικό παιχνίδι της Euroleague απέναντι στον Ολυμπιακό, που η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ πέτυχε μια νίκη μεγάλης αγωνιστικής σημασίας, αλλά πλήρωσε το τίμημα με αυτή την απουσία. Ο Δομινικανός αναγκάστηκε να αποχωρήσει μετά από ένα καθαρό φάουλ στην τελευταία επίθεση της Βαλένθια στην προσπάθεια για ανατροπή. Τη θέση του πήρε ο Σέρχιο ντε Λαρέα, ο οποίος ευστόχησε στις δύο βολές και χάρισε τη νίκη στους Ισπανούς», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.