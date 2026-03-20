Τα αποτελέσματα του NBA: Μυθική βραδιά για Ντόντσιτς - Βαριά ήττα για Μπακς

Το αποτέλεσμα που ξεχώρισε, ωστόσο ήταν η νίκη που σημείωσαν οι Λέικερς στην έδρα των Μαϊάμι Χιτ, με τον Λούκα Ντόντσιτς να σημειώνει 60 πόντους, ενώ οι Σπερς πανηγύρισαν αγχωτική νίκη απέναντι στους Σανς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Σάρλοτ Χόρνετς - Ορλάντο Μάτζικ 130-111
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Ντιτρόιτ Πίστονς 95-117
Σικάγο Μπουλς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 110-115
Μαϊάμι Χιτ - Λος Άντζελες Λέικερς 126-134
Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Λος Άντζελες Κλίπερς 105-99
Σαν Αντόνιο Σπερς - Φοίνιξ Σανς 101-100
Γιούτα Τζαζ - Μιλγουόκι Μπακς 128-96
Σακραμέντο Κινγκς - Φιλαδέλφεια 76ερς 118-139