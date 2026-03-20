Το μαρτύριο των Μπακς φτάνει στο τέλος του - Ακόμη μια βαριά ήττα

Οι Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην σύνθεσή τους ηττήθηκαν στην έδρα των Γιούτα Τζαζ με 128-96 και ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν την σεζόν.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της regular season, τα «Ελάφια» είναι έτοιμα να ολοκληρώσουν το... μαρτύριό τους, αφού οι ελπίδες του να προλάβουν το play in tournament έχουν εκμηδενιστεί.

Πλέον οι Μπακς έχουν μπροστά τους ακόμη 12 αναμετρήσεις, προκειμένου να ολοκληρώσουν την σεζόν, με την απόσταση από την 10η θέση να έχει ανοίξει στις 8 νίκες.

Στο ματς με τους Τζαζ τα «Ελάφια» παρουσίασαν το ίδιο κακό πρόσωπο που έχουν από το ξεκίνημα της σεζόν, με την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τους Μπακς.

Ο Έις Μπέιλι με 33 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Γιούτα Τζαζ, με τον Ουσμάν Ντιένγκ να ξεχωρίζει για τους Μπακς έχοντας 13 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

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