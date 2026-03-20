Αγχωτική νίκη για τους Σπερς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς φλέρταραν έντονα με την ήττα απέναντι στους Φοίνιξ Σανς, όμως πανηγύρισαν τη νίκη (101-100) με ξέσπασμα στο φινάλε.

Οι Σανς έβαλαν πολύ δύσκολα στα «Σπιρούνια», αφού προηγήθηκαν με 52-59 στην λήξη του ημιχρόνου και μπήκαν στο τέταρτο δωδεκάλεπτο έχοντας το προβάδισμα με 73-79.

Οι φιλοξενούμενοι, μάλιστα μέχρι και το τελευταίο λεπτό προηγούνταν με 95-100, όμως οι Σπερς έτρεξαν σερί 6-0 στο φινάλε, για να πανηγυρίσουν μια ιδιαίτερα αγχωτική νίκη.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Σπερς, ενώ για τους Σανς ξεχώρισε ο Κόλιν Γκιλέσπι με 24 πόντους και 6 ασίστ.

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