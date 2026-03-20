Πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Μάτζικ οι Χόρνετς - Άνετη νίκη για τους Πίστονς

Οι Σάρλοτ Χόρνετς ήταν επιβλητικοί απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ, επικρατώντας με 130-111, ενώ οι Ντιτρόιτ Πίστονς έκαναν άνετο πέρασμα από την Ουάσινγκτον κερδίζοντας τους Ουίζαρντς με 95-117.

Στην Σάρλοτ, την βραδιά που αποσύρθηκε η φανέλα του πατέρα του Στεφ και του Σεθ Κάρι, Ντελ, οι Χόρνετς έστησαν πάρτι απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη στην προσπάθεια εισόδου στα playoffs.

Mε αυτό το αποτέλεσμα οι Χόρνετς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 36-34 και πλησίασαν τους Ορλάντο Μάτζικ, που βρίσκονται στην 6η θέση με ρεκόρ 38-31.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μπράντον Μίλερ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τον Ντέσμοντ Μπέιν να ξεχωρίζει για τους Μάτζικ με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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Στην Ουάσινγκτον, οι Πίστονς ξεπέρασαν το σοκ του τραυματισμού του ηγέτη τους, Κέιντ Κάνινγχαμ και έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Ουίζαρντς, φτάνοντας με άνεση στο νικηφόρο αποτέλεσμα.

Ο Τζέιλεν Ντούρεν με 24 πόντους και 11 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για τα «Πιστόνια», με τον Τρίσταν Βούτσεβιτς να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς έχοντας 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

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