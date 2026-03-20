Εξωγήινος Ντόντσιτς: Με 60 πόντους «εκτέλεσε» τους Χιτ!

Ο «Luka Magic» θύμισε σε όλους γιατί είναι ένα από τα φαβορί για το MVP την φετινή σεζόν, με τον Σλοβένο γκαρντ να οδηγεί τους Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ (134-126), συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί τους.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 60 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 5 κλεψίματα σε 37 λεπτά συμμετοχής, με 9/17 τρίποντα, 9/13 δίποντα και 14/17 βολές!

Πολύ καλό ματς για τους «Λιμνάνθρωπους» έκανε και ο Λεμπρόν Τζέιμς, που στα 41 του κατέγραψε ακόμη ένα triple double έχοντας 19 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 38 λεπτά συμμετοχής.

Το ματς

Στο αγωνιστικός σκέλος, οι Λέικερς δεν μπήκαν καθόλου καλά στο ματς και έδωσαν το δικαίωμα στους Χιτ να προηγηθούν με 42-29 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως στη συνέχεια συνήλθαν και άρχισαν να ροκανίζουν την διαφορά.

Με επί μέρους 23-30 στην δεύτερη περίοδο, οι «Λιμνάνθρωποι» μείωσαν την διαφορά στους έξι πόντους (65-59) και συνέχισαν την αντεπίθεσή τους και στην τρίτη περίοδο, που με επί μέρους 23-38, πήραν τα ηνία της αναμέτρηση (88-97).

Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, οι Μαϊάμι Χιτ επιχείρησαν την αντεπίθεσή τους, αλλά ο Λούκα Ντόντσιτς με κρίσιμα καλάθια κράτησε όρθιους τους Λέικερς, που κράτησαν το υπέρ τους προβάδισμα και πανηγύρισαν την 8η συνεχόμενη νίκη τους.

Έτσι, η ομάδα από το Λος Άντζελες βελτίωσε το ρεκόρ της στο 45-25 και πλέον έχει εδραιωθεί για τα καλά στην τρίτη θέση της δυτικής περιφέρειας, έχοντας και το πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία με τους διώκτες της.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης