Μεγάλη νίκη των Σίξερς στην έδρα των Κινγκς

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς πανηγύρισαν μια σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνουν για την απευθείας είσοδο στα playoffs, επικρατώντας των Σακραμέντο Κινγκς με 118-139.

Οι Σίξερς, που πληγώθηκαν από τους τραυματισμούς το προηγούμενο διάστημα, έπεσαν στις θέσεις του play in tournament και πλέον έχουν ξεκινήσει την αντεπίθεσή τους για να βρεθούν ξανά στην πρώτη εξάδα της Ανατολής.

Έτσι, στην αναμέτρηση με τους Κινγκς μπήκαν αποφασισμένοι και επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους, φτάνοντας με μεγάλη ευκολία στη νίκη, για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 38-32.

O Bι Τζέι Έτζκομπ με 38 πόντους, 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Σίξερς, με τον Μαξίμ Ρεϊνό να ξεχωρίζει για τους Κινγκς έχοντας 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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