Λέικερς: «Έγραψε» ιστορία η αρχική πεντάδα κόντρα στους Μπουλς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Σικάγο Μπουλς και πανηγύρισαν μία μεγάλη νίκη με 142-130. Μάλιστα, η αρχική πεντάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ «έγραψε» τη δική της ιστορία.
Πιο συγκεκριμένα, ο Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε 51 πόντους, ο Όστιν Ριβς 30, ο ΝτεΆντρε Έιτον 23, ο Λεμπρόν Τζέιμς 18 και ο Ρούι Χατσιμούρα 15. Συνολικά, λοιπόν, είχαν 137 πόντους.
Αυτή η απόδοση είναι η τέταρτη καλύτερη από ένα αρχικό σχήμα από το 1982-83. Την πρωτιά έχουν οι Ντιτρόιτ Πίστονς (1983) με 142 πόντους, ακολουθούν οι Ντένβερ Νάγκετς (1983) με επίσης 142 και τρίτοι είναι οι Φοίνιξ Σανς (2006) με 138.