Λέικερς: «Έγραψε» ιστορία η αρχική πεντάδα κόντρα στους Μπουλς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν μία σημαντική νίκη κόντρα στους Σικάγο Μπουλς, με την αρχική πεντάδα των «Λιμνανθρώπων» να γράφει ιστορία.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Σικάγο Μπουλς και πανηγύρισαν μία μεγάλη νίκη με 142-130. Μάλιστα, η αρχική πεντάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ «έγραψε» τη δική της ιστορία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε 51 πόντους, ο Όστιν Ριβς 30, ο ΝτεΆντρε Έιτον 23, ο Λεμπρόν Τζέιμς 18 και ο Ρούι Χατσιμούρα 15. Συνολικά, λοιπόν, είχαν 137 πόντους.

Αυτή η απόδοση είναι η τέταρτη καλύτερη από ένα αρχικό σχήμα από το 1982-83. Την πρωτιά έχουν οι Ντιτρόιτ Πίστονς (1983) με 142 πόντους, ακολουθούν οι Ντένβερ Νάγκετς (1983) με επίσης 142 και τρίτοι είναι οι Φοίνιξ Σανς (2006) με 138.