Η Καρδίτσα «πάλεψε» κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου όμως στις λεπτομέρειες «λύγισε» και γνώρισε την 5η της ήττα (71-76) στον 10ο όμιλο του BCL.

Η Καρδίτσα (0-5) υποδέχτηκε την Άλμπα (4-1) στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» για την 5η αγωνιστική του 10ου ομίλου του BCL και γνώρισε την ήττα με 76-71 ,σε ένα ματς που στάθηκε πολύ καλά στο παρκέ, όμως στην τέταρτη περίοδο και δη στις λεπτομέρειες δεν τα κατάφερε.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για τους γηπεδούχους ήταν οι Μπράντον Τζέφερσον (13π. 5ασ.) και Ντέιμιαν Τζέφερσον (14π. 8ρ.), ενώ για την γερμανική ομάδα ξεχώρισαν οι Σαμ Γκρισέλ (12π. 2ασ.) και Τζάστιν Μπιν (9π. 1ασ.).

Την επόμενη αγωνιστική η Καρδίτσα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Τόφας (18/03, 19:30), ενώ η Άλμπα θα υποδεχθεί την ΑΕΚ (18/03, 20:00).

Άμυνα, Μπράντον Τζέφερσον και τρίποντο έδωσαν το προβάδισμα στην Καρδίτσα

Η Καρδίτσα ξεκίνησε άστοχη το παιχνίδι (0/5 σουτ) με την Άλμπα να παίρνει το πρώτο προβάδισμα στο 4' με 7-2, έχοντας τους Έκοντας και Καγίλ «οδηγούς». Οι γηπεδούχοι βρήκαν ένα επιμέρους σκορ 12-2 και πέρασαν μπροστά (15-9) με τον Μ. Τζέφερσον να πρωταγωνιστεί (7π.). H γερμανική ομάδα με την σειρά της έκανε την δική της αντεπίθεση και στο κλείσιμο της περιόδου μείωσε σε 19-18 με καλάθι και φάουλ του Αγκμπακόκο.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Άλμπα ξεκίνησε με 7-2 και πήρε προβάδισμα +4 (21-25) στο 12', με τον Καγίλ να έχει 3 πόντους και 2 ασίστ σε 2'. Στα 4' πριν από το τέλος του ημιχρόνου ο Μάντσεν με καλάθι και φάουλ έκανε την μίνι ανατροπή παίρνοντας κεφάλι στο σκορ (32-31). Στο τελευταίο δίλεπτο το υπήρχαν συνεχόμενες εναλλαγές στο σκορ, με την Άλμπα να περνά μπροστά (32-35) και με 8-0 η Καρδίτσα να ξαναπαίρνει το προβάδισμα με 40-35, έπειτα από φοβερό buzzer-beater του Μπ. Τζέφερσον.

Η Άλμπα εκμεταλλεύτηκε τον τραυματισμό του Τζέφερσον, «έσφιξε» την άμυνα στην τέταρτη περίοδο και πήρε την νίκη

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με καλάθι του Τζέφερσον που έδωσε το μεγαλύτερο προβάδισμα της βραδιάς στην Καρδίτσα +7 (42-35). Η Άλμπα «έτρεξε» ένα σερί 9-0 και προσπέρασε με δύο πόντους (42-44) στα μέσα της περιόδου με τρίποντο του Ντέλοου. Τρία λεπτά πριν το τέλος της περιόδου ο Ντ. Τζέφερσον προσέφερε το κάρφωμα του αγώνα και παράλληλα νέο προβάδισμα για την Καρδίτσα (52-49), και ο Εστράδα με τρίποντο έκανε το 58-51, πριν απαντήσει με τον ίδιο τρόπο ο Μπιν (58-54) με buzzer-beater.

Η Άλμπα στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου πήρε ξανά το προβάδισμα (58-64) μετά από σερί 10-0. Η Καρδίτσα βρήκε σκορ με τρίποντο του Καμπερίδη (34'), όμως οι Γερμανοί είχαν πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Η Άλμπα πήρε διαφορά +9 (61-70) πόντων με τον Γκρισέλ στο 37' και πήρε προβάδισμα για την νίκη. O γηπεδούχοι αντέδρασαν και μείωσαν σε 71-72 με καλάθι του Ντ. Τζέφερσον όμως δεν κατάφεραν να κάνουν το comeback στο παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 40-35, 58-54, 71-76

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