Ο Ολυμπιακός έκανε πλεονέκτημα το μειονέκτημα του…

Οι «ερυθρόλευκοι» κατέβηκαν με δυο κομβικές απουσίες στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατάφερε να κάνει πλεονέκτημα το… μειονέκτημα του Ολυμπιακού στην περιφέρεια.

Μια μέρα πριν το αιώνιο ντέρμπι ο Ολυμπιακός έμαθε πως δεν θα έχει δυο από τους βασικούς πυλώνες του ρόστερ τους διαθέσιμους κόντρα στον Παναθηναϊκό. Τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Τόμας Ουόκαπ, ενώ λίγη ώρα πριν το παιχνίδι έγινε γνωστό ότι δεν θα αγωνιστεί και ο Μόντε Μόρις.

Πολλοί θεώρησαν πως η απουσία αυτών των δυο πρώτων παικτών θα ήταν δυσεπίλυτη, καθώς αμφότεροι επηρεάζουν το παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» στο 100% ο καθένας με τον δικό του τρόπο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έπρεπε να «μακιγιάρει» τα προβλήματα και τις απουσίες βγάζοντας λαγούς από το καπέλο, καθώς οι λύσεις στα χέρια του ήταν μηδαμινές. Όπως φάνηκε στο παρκέ του ΣΕΦ οι Πειραιώτες εμφανίστηκαν συσπειρωμένοι με ξεκάθαρο πλάνο και σχέδιο, απέναντι σε έναν αντίπαλο που μπήκε νωθρός και αδιάβαστος.

Όπως ακριβώς ο Εργκίν Αταμάν πήρε μια ξεκάθαρη προπονητική νίκη πριν λίγες μέρες στο Ηράκλειο και τον τελικό Κυπέλλου, έτσι ο Γιώργος Μπαρτζώκας το βράδυ της Παρασκευής βρήκε τον τρόπο να απαντήσει.

Mε τον Ουόκαπ να απουσιάζει ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει πλεονέκτημα το μειονέκτημα του. Τι εννοούμε; Απλά ας ανατρέξουμε στο παρελθόν για να δούμε πόσες φορές οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πάρει τόσους πόντους από τους πόιντ-γκαρντ τους. Νιλικίνα και Τζόσεφ έδωσαν στην ομάδα του λιμανιού 20 πόντους, κάνοντας αυτά που τους είχαν ανατεθεί.

Ο Γάλλος γκαρντ κόλλησε «βδέλλα» πάνω στον Κέντρικ Ναν, μπαίνοντας στα παπούτσια του Τόμας Ουόκαπ, ανάγκασε τον Αμερικανό σταρ του Παναθηναϊκού σε κακές επιλογές, ωστόσο η όλη διαφορά ήταν η επίθεση. Ο Νιλικίνα έβαλε τα ελεύθερα σουτ που βρήκε και κατάφερε να σημειώσει διψήφιο αριθμό πόντων (10π. σε 21’), κάτι που ο Ουόκαπ έχει κάνει μόλις τέσσερις φορές σε 29 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα την φετινή.

Η εικόνα του Κόρι Τζόσεφ μπορεί να μην παραπέμπει σε… αθλητή, καθώς τα παραπανίσια κιλά είναι εμφανέστατα, ωστόσο ο Καναδός άσος έκανε πολύ καλά την δουλειά του το βράδυ της Παρασκευής. Μοιράστηκε τον χρόνο με τον Νιλικίνα (18’), σημείωσε 10 πόντους χωρίς να εκβιάσει προσπάθειες, πήγε ακόμα και στο επιθετικό ριμπάουντ, κέρδισε Όσμαν και Χέις-Ντέιβις σε δυο φάσεις και γενικά έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και τα δεδομένα και την αγωνιστική ετοιμότητα του. Ο Καναδός δεν έθελξε με την εμφάνιση του, έκανε κάποια παιδικά λάθη, ωστόσο η παρουσία του χαρακτηρίζεται θετική.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως αναφέρθηκε και στην Magic Euroleague, είναι ένας προπονητής που ξέρει να παίρνει το 101% από τους παίκτες του. Ο Έλληνας τεχνικός έχει την ευχέρεια να διαχειριστεί ένα μεγάλο ρόστερ, να αναθέσει ρόλους και να πάρουμε το καλύτερο από κάθε παίκτη. Ο Έλληνας τεχνικός προετοίμασε πολύ καλά το παιχνίδι, αν αναλογιστούμε και τις απουσίες που είχε, κατάφερε να «κλειδώσει» τα ατού των «πρασίνων» και να πάρει μια νίκη που φέρνει τους Πειραιώτες ένα βήμα πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας.

Αν μη τι άλλο ο Ολυμπιακός έχει μάθει να ζει με τους τραυματισμούς και με την πίεση. Οι απουσίες των Βεζένκοφ και Ουόκαπ ανάγκασε κάποιους παίκτες - που δεν έχουν πολλές ευκαιρίες - να βγουν μπροστά και αυτοί τις άρπαξαν από τα μαλλιά.

O Oλυμπιακός οφείλει να μην μείνει σε αυτή τη νίκη, άλλωστε το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας δεν τον αφήνει. Οι «ερυθρόλευκοι» σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες έχουν μπροστά τους μια διαβολοβδομάδα στην Γαλλία κόντρα σε Παρί και Μονακό, εκεί που με 2/2 θα «κλειδώσουν» το πλεονέκτημα έδρας, φτάνοντας ακόμα πιο κοντά στον φετινό τους στόχο…