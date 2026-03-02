Τριπλή επέκταση συνεργασίας για την Ντουμπάι BC: Συνεχίζουν Μπέρτανς, Πρέπελιτς και Ντάνγκουμπιτς

Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχώρησε στη συμφωνία με τους τρεις παίκτες, οι οποίοι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται με την Ντουμπάι BC.
Mπέρτανς, Πρέπελιτς και Ντάνγκουμπιτς είναι στην ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το 2024 και θα παραμείνουν στην Ντουμπάι BC και τη νέα σεζόν.
Klemen Prepelić, Davis Bertans, and Nemanja Dangubić extend their stay. 🖤🏀— Dubai Basketball (@dubaibasket) March 2, 2026
The journey continues.
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