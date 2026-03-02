Τριπλή επέκταση συνεργασίας για την Ντουμπάι BC: Συνεχίζουν Μπέρτανς, Πρέπελιτς και Ντάνγκουμπιτς

Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τους Ντάβις Μπέρτανς, Κλέμεν Πρέπελιτς και Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς.

Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχώρησε στη συμφωνία με τους τρεις παίκτες, οι οποίοι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται με την Ντουμπάι BC.

Mπέρτανς, Πρέπελιτς και Ντάνγκουμπιτς είναι στην ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το 2024 και θα παραμείνουν στην Ντουμπάι BC και τη νέα σεζόν.