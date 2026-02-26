Άρης Betsson: Επαφές για την παραμονή Αντετοκούνμπο - Τανούλη και η αύξηση του μπάτζετ στη νέα σεζόν

Μετά τους πρόωρους αποκλεισμούς στο Eurocup και στο Κύπελλο Ελλάδας οι ιθύνοντες του Άρη Betsson έχουν εντατικοποιήσει τις κινήσεις τους για τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν, δίχως όμως να παρεκκλίνουν από τον φετινό στόχο για την είσοδο στην πρώτη τετράδα της GBL.

Οι κιτρινόμαυροι θέλουν να τερματίσουν όσο το δυνατόν πιο ψηλά στο ελληνικό πρωτάθλημα και από τη στιγμή που όλα δείχνουν πως δύσκολα θα πέσουν κάτω από την 5η θέση, ο στόχος πλέον είναι η κατάκτηση μίας θέσης στην πρώτη τετράδα. Μπορεί στην ουσία να μη δίνει κάτι παραπάνω η 3η θέση από την 5η ή την 6η, όμως ο Άρης θέλει να τερματίσει στην υψηλότερη θέση που μπορεί και για λόγους κύρους.

Πέρα από την εξέλιξη και κατάληξη της φετινής αγωνιστικής χρονιάς, το πλάνο ενόψει της νέας σεζόν έχει ήδη ανοίξει. Η αρχή έγινε με μια πολύ σημαντική κίνηση, αυτή της τριετούς επέκτασης της συνεργασίας με τον Αμίν Νουά. Οι άνθρωποι του Άρη θέλουν να χτίσουν γύρω από τον Γάλλο πάουερ φόργουορντ την ομάδα της νέας σεζόν, αλλά φυσικά δε θα μείνουν μόνο εκεί.

Έχουν γίνει ήδη κινήσεις για την παραμονή τόσο του Κώστα Αντετοκούνμπο, όσο και του Γιώργου Τανούλη, οι οποίοι ανήκουν στο κιτρινόμαυρο ρόστερ με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό. Αμφότεροι δεσμεύονται με συμβόλαιο ως το 2027 με τους Πειραιώτες, όμως υπάρχει αμοιβαία διάθεση τόσο από τον Άρη, όσο και από τους παίκτες για συνέχιση της συνεργασίας. Στο θέμα του Τανούλη υπάρχει πιο πρόσφορο έδαφος παραμονής του στον Άρη και έχουν γίνει ήδη οι πρώτες σχετικές επαφές. Όσον αφορά τον Αντετοκούνμπο, ο ίδιος «έδειξε» μέσω της δήλωσής του για διεκδίκηση τίτλου με τον Άρη, την πρόθεση παραμονής του στην ομάδα, ενώ και από πλευράς διοίκησης έχει εκφραστεί η ίδια επιθυμία. Πάντως, και για τις δύο περιπτώσεις τον πρώτο λόγο έχει ο Ολυμπιακός, που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τις δικές του κινήσεις για το δικό του ρόστερ.

Επιπρόσθετα, και σχετικά με το έμψυχο δυναμικό της νέας σεζόν, οι κιτρινόμαυροι έχουν φροντίσει από το καλοκαίρι να δεσμεύσουν τους περισσότερους παίκτες με διετή συμβόλαια. Συγκεκριμένα, κλειστά διετή συμβόλαια υπέγραψαν οι Μήτρου-Λονγκ, Κουλμπόκα, Μποχωρίδης, Πουλιανίτης και Ίνοκ, με τον τελευταίο να έχει δοθεί δανεικός για το δεύτερο μισό της σεζόν στην τουρκική Μερσίν.

Ακόμα, διετές με τη μορφή του 1+1 είχαν υπογράψει και οι Χάρελ, Φόρεστερ και σε όλα αυτά τα συμβόλαια ο Άρης διατηρεί το δικαίωμα να τα «σπάσει», καταβάλλοντας ένα συγκεκριμένο ποσό (χαμηλής τάξης) που έχει επιλεγεί σε καθεμία περίπτωση ξεχωριστά. Πολυετή συμβόλαια έχουν υπογεγραμμένα από την προηγούμενη διοίκηση οι 18χρονοι Βασίλης Καζαμίας και Παναγιώτης Λέφας, με τον τελευταίο να αποχωρεί το προσεχές καλοκαίρι για το πανεπιστήμιο Αϊόνα στις ΗΠΑ, με τον Άρη πάντως να διατηρεί τα δικαιώματά του στην Ευρώπη.

Τέλος, ειλημμένη θεωρείται η απόφαση που έχει πάρει η ιδιοκτησία με επικεφαλής τον Ρίτσαρντ Σιάο μαζί με τη διοίκηση της ΚΑΕ Άρης για σημαντική αύξηση του μπάτζετ σε σύγκριση με τη φετινή σεζόν. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για διπλασιασμό του αγωνιστικού προϋπολογισμού, κάτι που αναμένεται να φέρει τους κιτρινόμαυρους τουλάχιστον στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Και με ένα τέτοιο μπάτζετ δημιουργείται η δυνατότητα επιλογής ακόμα πιο ποιοτικών μονάδων πάντα σε συνεργασία του προπονητή με τον τζένεραλ μάνατζερ και τη διοίκηση.

