Αντετοκούνμπο: «Θέλω να κατακτήσω ένα τρόπαιο με τον Άρη Betsson» (vid)

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε στο κανάλι Euroinsiders powered by Betsson στο Υoutube, σε μία συνέντευξη εφ όλης της ύλης.

Κύρια θέματα της συζήτησης ήταν η οικογένειά του, οι εμπειρίες του στο ΝΒΑ, η αγάπη του για την Εθνική Ελλάδας, αλλά και οι στόχοι του με τον Άρη Betsson.

Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση είχε μια άγνωστη μέχρι σήμερα ιστορία με τον αδελφό του, Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Κώστας θυμήθηκε μια περίοδο που αγωνιζόταν χωρίς ενέργεια, με τον Γιάννη να του λέει ευθέως πως δεν έδειχνε να αγαπά το μπάσκετ. «Δεν σου λέω να σκοράρεις, απλά κάνε σαν να σου αρέσει», του είχε πει, προσθέτοντας πως αν δεν το θέλει, μπορεί να σταματήσει και θα τον φροντίσει εκείνος. Η φράση αυτή τον πλήγωσε, αλλά ταυτόχρονα έγινε σημείο καμπής: μια εσωτερική πρόκληση να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει μόνος του.

Με συγκίνηση αναφέρθηκε και στην τιμή να εκπροσωπεί την Ελλάδα μαζί με τα αδέλφια του, κάνοντας λόγο για μια οικογενειακή παρακαταθήκη που θα μείνει στις επόμενες γενιές, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει την επιθυμία του να κατακτήσει ένα τρόπαιο με τον Άρη.

«Ήρθα σε μία πολύ μεγάλη ομάδα, με μεγάλη ιστορία. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ και να κερδίσω μαζί τους. Όπως βλέπετε είμαστε σε έναν χώρο με πολλά τρόπαια γύρω μας. Θέλω να μπορώ να πω ότι έχω κατακτήσει ένα τρόπαιο με αυτή την ομάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά.