Ο Ντουράντ θέλει να παίξει στους Ολυμπιακούς Aγώνες του 2028

Μπορεί ο Κέβιν Ντουράντ να είναι 39 ετών το 2028, όταν το Λος Άντζελες θα φιλοξενήσει τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ωστόσο ο πολύπειρος άσος δήλωσε ότι, εάν κληθεί να αγωνιστεί στην Team USA και να διεκδικήσει το πέμπτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του, σχεδιάζει να είναι έτοιμος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ναι, θέλω να παίξω» τόνισε χαρακτηριστικά ο φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς και συνέχισε: «Θα το ήθελα πολύ, αλλά πρέπει να παραμείνω στο κορυφαίο επίπεδο.

Δεν περιμένω, θέλω να αποδώσω στο παρκέ και να κάνω τον (σ.σ. διευθύνοντα σύμβουλο της USA Basketball) Γκραντ Χιλ και όποιον παίρνει τις αποφάσεις, να θέλει να με βάλει στην ομάδα.

Δεν θέλω - όχι απλά για την αρχαιότητα. Θέλω ακόμη να αποδείξω ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει. Σήμερα, ναι, νιώθω ότι θα βάλω το όνομά μου στους υποψηφίους».