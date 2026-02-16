Στο Ηράκλειο για το Final8 του Κυπέλλου ο ΠΑΟΚ, τι συμβαίνει με Ντίμσα

Στο Ηράκλειο για το κύπελλο ο ΠΑΟΚ, τα νεότερα με τον Ντίμσα...

Αναλυτικά:

Σε ρυθμούς Κυπέλλου κινείται πλέον ο ΠΑΟΚ, με το χρόνο προετοιμασίας να είναι ελάχιστος για την ομάδα μας, που έχει μπροστά της μία ακόμη πρόκληση και δοκιμασία και απέναντι της, έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε ως τρίτος (θέση την οποία είχε μετά την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της Stoiximan GBL) στο θεσμό του Κυπέλλου και η κλήρωση τον έφερε αντιμέτωπο με τον Παναθηναϊκό AKTOR, στον τελευταίο (χρονικά) προημιτελικό του Allwyn Final8.

Το παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο Κ.Γ. Αλικαρνασσού το βράδυ της Τετάρτης (18/2, 20:00) θα οδηγήσει στο τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, με το έργο του ΠΑΟΚ να είναι εξ ορισμού πολύ δύσκολο.

Η ομάδα μας προπονήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο PAOK Sports Arena, με τον Coach Jure Zdovc να δίνει έμφαση στην τακτική.

Ο Tomas Dimsa έμεινε και σήμερα εκτός προπόνησης, ακολουθώντας πρόγραμμα θεραπείας. Ο Λιθουανός είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι της Τετάρτης, θα ακολουθήσει ωστόσο την αποστολή του ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο, όπως άλλωστε και όλοι οι καλαθοσφαιριστές που είναι στη διάθεση του Jure Ζdovc.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει το μεσημέρι της Τρίτης (17/2) με απευθείας πτήση για το Ηράκλειο και το απόγευμα (18:30) είναι προγραμματισμένη η προπόνηση της ομάδας στο βοηθητικό γήπεδο των εγκαταστάσεων του Κ.Γ. Αλικαρνασσού.